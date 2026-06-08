Enap despide a 8 funcionarios por inconsistencias en reportes medioambientales

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó este lunes, a través de una declaración pública, el despido de ocho funcionarios. Esto tras detectarse “inconsistencias” en la información técnica que se le reportó a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) desde la Refinería Aconcagua.



“Como ya ha sido comunicado, en enero de este año y en el marco de sus procesos internos de revisión, Enap detectó inconsistencias en la información reportada desde la Refinería Aconcagua a la autoridad ambiental, activando desde ese momento y oportunamente los protocolos de escalamiento conforme a su gobierno corporativo”, señala el comunicado.



Asegura que “la compañía puso los antecedentes correspondientes a disposición de las entidades competentes”.



“En este contexto, la empresa realizó una evaluación interna y resolvió modificar y fortalecer su estructura, especialmente en el área de cumplimiento ambiental. Como parte de este proceso, la compañía desvinculó hoy a ocho personas”, informó.



Y concluyó asegurando que “Enap continuará colaborando con las autoridades competentes en el marco de los procesos en curso”.