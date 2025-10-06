Encuentran cuerpo de chileno desaparecido en Indonesia tras derrumbe en mina de cobre

El cuerpo del ingeniero chileno Víctor Bastida, una de las víctimas del derrumbe en el segundo yacimiento de cobre más grande del mundo perteneciente a Freeport-McMoRan en Indonesia, fue hallado el domingo.

Cancillería confirmó a Radio Biobío que “el Consulado de Chile en Yakarta ha sido informado del hallazgo sin vida del connacional Víctor Bastida Ballestero, quien se encontraba desaparecido tras un derrumbe al interior del yacimiento Grasberg Block Cave, en Indonesia. La Cancillería lamenta profundamente lo sucedido y continuará en permanente contacto con su familia, dándole acompañamiento, orientación y la asesoría consular que requieran”.

El medio local Jakarta Globe informó que los equipos de rescate recuperaron tres cuerpos —entre ellos a Bastida— en la mina subterránea Grasberg Block Cave, los que se suman a otros dos fallecidos ya identificados.

Con esto, el número total de víctimas asciende a cinco, a casi un mes del masivo deslizamiento de tierra registrado en la mina.

DESLIZAMIENTO

“En nombre mío y de la empresa, expreso mis más sentidas condolencias a las familias de las víctimas, que han estado en Tembagapura desde el 14 de septiembre”, declaró Tony Wenas, director ejecutivo de PT Freeport Indonesia, en un comunicado citado por Jakarta Globe.

La compañía aseguró que está brindando asistencia y apoyo psicológico a los familiares durante el proceso de identificación y evacuación de los cuerpos.

El medio indonesio añadió que el derrumbe del 8 de septiembre ocurrió cuando lodo y roca colapsaron dentro del área subterránea de la mina de cobre y oro. Aunque la mayoría de los trabajadores logró escapar, siete quedaron atrapados bajo los escombros.