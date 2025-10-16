Entregan detalles de la Operación “Contra Reloj” que desarticuló peligrosa banda dedicada a los “turbazos”

Con la presencia del ministro de Seguridad, Luis Cordero, además de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y de Fiscalía se entregaron detalles a la prensa de la operación denominada “Contra Reloj”, la que consiguió la desarticulación de una peligrosa banda dedicada a los “turbazos”.



El prefecto inspector Marco Ramírez, jefe nacional Contra Robos y Focos Criminales de la PDI, indicó que la investigación comenzó en mayo y agregó que “se pudo establecer la ocurrencia de 16 eventos en la modalidad de ‘turbazo’”, los que fueron cometidos en nueve comunas de la Región Metropolitana, como Cerrillos, Vitacura, Las Condes, Peñalolén, Maipú, Renca, La Florida, La Pintana y Lampa.



Detalló que la banda criminal está conformada por “17 sujetos, de los cuales 15 actúan directamente en esta modalidad de delitos”.



“Es una banda muy violenta que está conformada por chilenos. Las edades fluctúan entre los 14 años y la mayoría de ellos tiene 18, además de que hay dos adultos que tienen entre 47 y 40 años”, comentó Ramírez



El jefe policial narró que la banda realizaba “portonazos” y encerronas para así robar vehículos y realizar posteriormente los “turbazos”.



Relató que la estructura criminal irrumpía en las viviendas en medio de la madrugada, cuando las víctimas dormían. En el interior de los domicilios amarraban a los afectados y golpeaban a quienes se resistían.



“Como van en manada, tratan de reunir la mayor cantidad de especies, las que ingresan a los vehículos que tienen los habitantes del inmueble, para luego huir y poder lograr la venta de este botín”, agregó



Explicó el prefecto inspector que “la preparación y estudio de área que hacen a los domicilios es previo al acceso (de las viviendas). Pueden acceder a casas donde haya vehículos de alta gama que utilizan para poder huir por las carreteras de la Región Metropolitana y después en el mercado secundario poner a disposición este tipo de vehículos por partes o también en otro circuito, que es la falsificación o clonación”



“Sabían bien qué casa iban a atacar y los vehículos que iban a obtener producto de ese delito”, precisó.



También afirmó que la estructura criminal sería la responsable de realizar “el 30% de los delitos más violentos en modalidad de ‘turbazo’ que se han cometido en la Región Metropolitana”.



La fiscal regional Oriente, Lorena Parra, detalló que se solicitaron cerca de 30 órdenes de entrada y registro, por lo que se allanaron diversos inmuebles.



En el procedimiento, la policía capturó a siete personas por orden de detención, mientras que otros sujetos fueron aprehendidos por ilícitos flagrantes.



El Ministerio Público formalizó investigación este miércoles en contra de los imputados ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.



Los sospechosos que conformaban la banda quedaron en prisión preventiva o internación provisoria. “También se formalizó ayer a dos receptores, y hoy día se formalizará a un tercer receptor. Eso es muy importante, porque la investigación ha logrado llegar a aquellas personas que reducen las especies”, agregó la persecutora.



El fiscal jefe de Análisis Criminal Oriente, Marcelo Vargas, en tanto, sostuvo que la organización criminal “era una banda de sujetos muy violenta, que participaron en el lamentable delito de robo con homicidio ocurrido en septiembre en la comuna de Lampa”.



“Fue formalizado una de las personas que efectivamente ingresó (a la vivienda en Lampa), uno de los sujetos que portaba un armamento de fuego (…) El tribunal coincidió con el Ministerio Público en orden a que efectivamente se daba por acreditado respecto a él este delito. Respecto a las otras personas participantes del robo, la investigación ya las tiene determinadas”, complementó.



Sobre el tirador, afirmó que se esperan las diligencias para determinar su identidad.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, comentó que la ocurrencia del delito “está desarrollada por menores de edad, que tienen distintos mecanismos de reclutamiento”.



Tres de los imputados menores de edad eran los encargados de incorporar a otros adolescentes a la banda, explicó el secretario de Estado.