Este lunes se conocen resultados de la PAES: 5 recomendaciones para postular sin errores

Tras la entrega de los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior, la organización Formando Chile advierte que la principal dificultad hoy no es el puntaje, sino la falta de información, y entrega claves para interpretar los resultados y postular con estrategia.

Patricia Schüller Gamboa
El lunes 5 de enero, a las 08:00 horas, se entregarán los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), mismo día en que se inicia el proceso de postulación a las 45 universidades adscritas al Sistema de Acceso, el cual se extenderá hasta el jueves 8 de enero a las 13:00 horas.

“El principal riesgo hoy no está en el puntaje obtenido, sino en no saber cómo usarlo”, señala Pablo Hormazábal, director ejecutivo de Formando Chile.

Los resultados de la postulación se conocerán el lunes 19 de enero, a las 12:00 horas, y el proceso de matrícula comenzará el martes 20 de enero, extendiéndose hasta el jueves 29 de enero.

Falta de información: el principal problema al momento de postular

De acuerdo con los resultados de la 3° Encuesta “Estudiantes y Acceso a la Educación Superior”, realizada por Formando Chile a 2.373 estudiantes de 3° y 4° medio de alto índice de vulnerabilidad de las regiones Metropolitana, Biobío y La Araucanía, persisten brechas de información que pueden condicionar negativamente la postulación de miles de jóvenes.

“La falta de información oportuna y pertinente sigue siendo uno de los principales obstáculos para la toma de decisiones informadas, afectando directamente el acceso equitativo a la educación superior”, explica Hormazábal.

Entre los principales hallazgos destacan:

  • 70% no conoce el puntaje mínimo de postulación de las carreras.
  • 55% no sabe qué es el ranking.
  • 46% no sabe qué es un puntaje ponderado y 44% desconoce qué es un puntaje de corte.
  • 38% no sabe qué es el NEM (Notas de Enseñanza Media).
  • 41% no sabe qué es el FUAS.

“Muchos jóvenes descartan carreras, instituciones o beneficios por mitos o información incompleta, lo que puede tener consecuencias irreversibles en su trayectoria educativa”, agrega el director ejecutivo.

Las 5 recomendaciones clave para postular sin errores

En este contexto, Formando Chile enfatiza que el foco hoy debe estar en saber qué hacer con el puntaje, más que en el puntaje en sí.

Las principales recomendaciones son:

  1. Definir una estrategia antes de postular
    Se puede postular hasta a 20 carreras, las que deben ordenarse de mayor a menor preferencia. Es clave llegar al proceso con un plan A, B y C previamente definido, evitando decisiones apresuradas.

2. Entender las ponderaciones de cada carrera e institución
Cada universidad y carrera pondera de manera distinta la PAES, el NEM y el ranking. Cambios en las ponderaciones pueden modificar significativamente el puntaje final de postulación, por lo que es fundamental revisar esta información con detención.

3. Aprovechar fortalezas académicas
Estudiantes con buen rendimiento escolar, pero con puntajes PAES más bajos, pueden encontrar mejores opciones en instituciones o carreras que ponderan más el NEM o el ranking.

4. Revisar acreditación y beneficios estudiantiles
Quienes cumplen los requisitos para acceder a gratuidad deben verificar que la institución esté acreditada y adscrita a la gratuidad, condición indispensable para acceder a este beneficio.

5. Tomar decisiones desde la información
Gran parte de las malas decisiones se explican por información errónea sobre requisitos, puntajes o beneficios. Informarse bien puede ampliar significativamente las opciones reales de postulación.

Para los estudiantes que no alcanzaron el puntaje que esperaban, Formando Chile llama a mantener la calma y recordar que este proceso no define una trayectoria de vida.

“La PAES es un hito importante, pero no es determinante. El proceso puede repetirse, existen distintas vías de acceso y múltiples caminos para llegar a una carrera de interés, ahora o más adelante”, enfatizan desde la organización.

Acerca de la Corporación Formando Chile

Desde hace 16 años, Formando Chile trabaja para reducir las brechas de acceso a la educación superior, impulsando el preuniversitario gratuito e integral más grande del país.

Actualmente Formando Chile apoya la trayectoria educativa de 2800 estudiantes provenientes de 14 regiones del país.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa

Patricia Schüller Gamboa
7
