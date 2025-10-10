Estos son los sectores de Santiago donde podría haber lluvia este sábado: revisa cómo estará el domingo

A pesar de que este viernes se espera una jornada cálida en la Región Metropolitana, con una máxima de 24 grados, el escenario podría modificarse debido a un sistema frontal que actualmente se encuentra en el sur del país y que avanzará hacia la zona central, alcanzando parte de la capital.

Así lo informó esta mañana la meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, durante el programa “Tu Día”.

“Tenemos un sistema frontal que está en el sur del territorio nacional, que en esta jornada va a alcanzar a dejar lluvias hasta la Región de Biobío y parte de Ñuble”, señaló la especialista.

Además, añadió que “durante la noche se desplaza y va llegar por supuesto hasta la Región del Maule, Región de O’Higgins, ya en la madrugada”.

Respecto de la posibilidad de precipitaciones en la Región Metropolitana, Michelle Adam explicó que “mañana (sábado) a las 8 de la mañana vamos a ver que este sistema frontal que hoy está en el sur, se encuentra prácticamente en la Región de O’Higgins, pero atención porque se forma la famosa ‘V’, donde va a llover en la Región Metropolitana durante el día sábado en la cordillera, sobre los 2.500 metros de altura. Nieve también en ese sector”.

La meteoróloga agregó que “en la Región Metropolitana podría haber una llovizna en la madrugada y algunas precipitaciones solamente en la parte y en el sector de Buin, en la parte sur de Santiago, o podría llegar a Talagante y Melipilla, pero al resto de las comunas de la Región Metropolitana es muy difícil que llueva”.

En resumen, subrayó que en Santiago “mañana amanece nublado, puede haber llovizna matinal, sabemos que en el sector del Cajón del Maipo algunos chubascos, precipitaciones en la cordillera y nieve sobre los 2.500 metros de altura, algunas gotitas en la madrugada en Buin, Melipilla, Talagante, el resto de las comunas amanece nublado y en la tarde parcial, máxima 20°, así que tranquilidad”.

Finalmente, si bien el sábado traerá algo de nubosidad y lloviznas en algunos puntos, el domingo se espera cielo completamente despejado y una máxima de 27 grados, por lo que Santiago vivirá una jornada de intenso calor.