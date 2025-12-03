Estudiante de 15 años fue apuñalado cerca de su liceo en Quinta Normal

Un estudiante de 15 años fue atacado con un arma blanca este martes por un desconocido, a escasos metros de su establecimiento educacional en la comuna de Quinta Normal.

De acuerdo con información entregada a carabineros de la 22° Comisaría de Quinta Normal, a las 16:30 horas ingresó a la ex Posta Central un menor con lesiones provocadas por arma blanca, recogió Emol.

El relato del adolescente indica que al salir del Liceo San Alberto Hurtado, ubicado en calle Blanco Garcés, fue abordado por un sujeto a bordo de un vehículo, pocos minutos después de ser retirado por su apoderado del establecimiento.

Allí recibió una puñalada en la zona del tórax, tras lo cual el agresor se dio a la fuga.

El menor fue trasladado rápidamente en un vehículo particular hasta el centro asistencial mencionado, donde permanece bajo diagnóstico reservado.