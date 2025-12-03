Home Nacional "estudiante de 15 años fue apuñalado cerca de su liceo en quinta n..."

Estudiante de 15 años fue apuñalado cerca de su liceo en Quinta Normal

De acuerdo con información entregada a carabineros de la 22° Comisaría de Quinta Normal, a las 16:30 horas ingresó a la ex Posta Central un menor con lesiones provocadas por arma blanca.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Estudiante de 15 años fue apuñalado cerca de su liceo en Quinta Normal

Un estudiante de 15 años fue atacado con un arma blanca este martes por un desconocido, a escasos metros de su establecimiento educacional en la comuna de Quinta Normal.

De acuerdo con información entregada a carabineros de la 22° Comisaría de Quinta Normal, a las 16:30 horas ingresó a la ex Posta Central un menor con lesiones provocadas por arma blanca, recogió Emol.

El relato del adolescente indica que al salir del Liceo San Alberto Hurtado, ubicado en calle Blanco Garcés, fue abordado por un sujeto a bordo de un vehículo, pocos minutos después de ser retirado por su apoderado del establecimiento.

Allí recibió una puñalada en la zona del tórax, tras lo cual el agresor se dio a la fuga.

El menor fue trasladado rápidamente en un vehículo particular hasta el centro asistencial mencionado, donde permanece bajo diagnóstico reservado.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Criticada banquetera que dejó sin servicio a cuatro bo...

Desde la banquetera Probarte, que incumplió con su servicio en cuatro matrimonios el pasado fin de semana, apuntaron contra un supuesto boicot de un socio, y ahora, el caso llegará a la justicia.

Leer mas
Nacional
Más de 200 artistas y figuras de la cultura firmaron c...

Según consignó Publimetro, en el documento, los firmantes afirman que “desde el mundo de las artes y las culturas observamos con alarma el resurgimiento de discursos de odio, que promueven la exclusión, la censura, el castigo a la diversidad y el negacionismo en materia de derechos humanos y de crisis climática”.

Leer mas
Nacional
Mujer vinculada al narcotráfico es detenida con cartuc...

La acción fue liderada por detectives del Equipo MT-0 de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de San Miguel. El prefecto Juan Urbina, jefe de esa unidad, explicó que la imputada estaba prófuga de la justicia y que la intervención se concretó tras un trabajo conjunto con la Fiscalía.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
13
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/