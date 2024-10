Estudiantes de la USS señalan “que no hemos convocado ni somos parte de la marcha organizada y convocada por la Confech”

Este jueves se lleva a cabo una movilización en el frontis de la sede Los Leones de la Universidad San Sebastián (USS), actividad convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).

La marcha es en rechazo a lo ocurrido por el alto sueldo de Marcela Cubillos, candidata a la alcaldía de Las Condes.



Según consignó Emol, la misma Federación de Estudiantes de la USS les quitó el piso y aseguran que ellos no comparten la actividad.



En un comunicado subido a redes sociales señalan que “no hemos convocado ni somos parte de la marcha organizada y convocada por la Confech para mañana jueves (hoy). Las organizaciones estudiantiles de la USS no pertenecemos a la Confech, razón por la cual no nos representan”.



“Si bien agradecemos el apoyo a nuestra causa, pedimos a la Confech y a Feusach que respeten la legitimidad y autonomía de las organizaciones estudiantiles elegidas democráticamente por los estudiantes de la USS para representarlos”, indicaron.



Señalaron que “rechazamos el aprovechamiento político de esta situación, así como instrumentalización para beneficiar intereses que nada tienen que ver con las necesidades y demandas de los estudiantes de la Universidad San Sebastián”.



Añadieron que “creemos que el diálogo racional y el respeto mutuo, base de la convivencia de nuestra comunidad sebastiana, son los camino para avanzar. A diferencia de otras agrupaciones, no creemos en la fuerza ni en la violencia como medios de presión”.



“Cumpliendo con el mandato democrático recibido por nuestros compañeros quienes nos eligieron sus representantes legítimos para velar por sus derechos, por la calidad de la educación que imparte la USS y por el bienestar general de la comunidad estudiantil, hemos dado a conocer de manera pública y transparente a través de declaraciones y comunicados, nuestro malestar, preocupación e incertidumbre por la situación que atraviesa la USS”, apuntaron.

Agregaron que “tal como lo hemos expresado públicamente, esta preocupación, malestar e incertidumbre se ha hecho presente y manifestado directamente no sólo al Rector Hugo Lavados, máxima autoridad de la USS, sino también a otras autoridades académicas y administrativas de ambos campus, abriéndose espacios de participación, diálogo y comunicación en base a peticiones, solicitudes e inquietudes por parte de los estudiantes, enfocados en dar a conocer la insatisfacción respecto a las soluciones efectivas que aporten a trabajar y asegurar no sólo la repentina situación actual que afecta el prestigio de la universidad, que, por otra parte, garantizan plenamente la calidad y el normal desarrollo de los estudiantes como profesionales”.