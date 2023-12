Eugenio Tironi: “De ganar el ‘En contra’, la derecha tradicional debiera deshacerse de su Trump”

El sociólogo Eugenio Tironi dijo que, este domingo, la oposición triunfará en cualquiera de los dos escenarios. De ganar el “A favor”, ve un endurecimiento del tono hacia el gobierno. De ganar el “En contra”, cree que la UDI y RN deberían “operarse” de José Antonio Kast.



En entrevista con La Tercera, y consultado si pase lo que pase hoy la derecha ya ganó, respondió que “sí, creo que el estallido produjo una erupción refundacional, izquierdista, que se expresó primordialmente en la Convención, pero también en el triunfo de Boric”.



“Esto provocó una resaca conservadora muy profunda. No un golpe de Estado como el 73, pero un golpe de ánimo semejante. Esto hizo que el pueblo chileno apreciara los logros capitalistas, que quisiera defenderlos ante la amenaza de que desaparecieran”, añadió.



“Somos como el dios Jano, con dos caras, una cara socialista en las vacas flacas y una cara capitalista para las vacas gordas. La derecha logró capitalizar muy bien ese sentimiento, esa resaca. Lo hizo muy bien el Partido Republicano”, agregó.



También dijo que “lo que indicaría la lógica es que de ganar el ‘En contra’, la derecha tradicional, particularmente la UDI y RN, debiera decir, okey, vamos a deshacernos de nuestro Trump ahora, porque es un cáncer. Sino, vamos a terminar siendo todos secuestrados”.



Además, aseveró que “si gana el ‘A favor’ va a ser tal euforia en el mundo de las derechas, va a ser tal la hegemonía de Kast-Trump y va a ser tal la tentación de seguir tomando la misma sopita con la que has venido mejorando -que es la de la oposición brutal, completa, total-, que van a seguir en eso. Esto sería un premio a esa estrategia. En la política real no veo ningún incentivo para hacer eso”.