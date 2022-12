Evo Morales apuntó contra Heraldo Muñoz por “sacar rédito político” tras fallo de La Haya

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, apuntó contra Heraldo Muñoz, canciller durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, por “sacar rédito político” a raíz del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



Mediante su cuenta de Twitter, el exmandatario señaló que “la CIJ negó las 5 pretensiones de Chile por el uso de las aguas del Silala y reconoció la soberanía de Bolivia sobre ese recurso natural y su canalización, pero el excanciller chileno Heraldo Muñoz habla de ‘triunfo’. Como siempre, usa la intriga para sacar rédito político”.



Agregó que “al atacar la política exterior ante Chile el exvocero de la causa marítima se critica a sí mismo. La sentencia de La Haya reconoce nuestra soberanía sobre las aguas del Silala y establece que Chile no tiene “derechos adquiridos”. Trate de pensar como estadista y no como gonista”, dijo a Muñoz.



Morales se refirió al tema luego de que el exministro de Relaciones Exteriores expresara que el fallo de La Haya “es derrota para el expresidente Evo Morales, que acusó a Chile de robar aguas del Silala, amenazó con cortar flujos, y aseguró que Silala no era un río sino manantial boliviano”.



Más temprano, el exjefe de Estado de Bolivia manifestó sus opiniones tras el veredicto emanado desde Holanda, primeramente saludando “la sentencia de la CIJ que reconoce y consolida el derecho soberano de Bolivia sobre las aguas del Silala y los canales artificiales. Chile, según el fallo, “no reclama ningún derecho adquirido” sobre el uso de ese recurso natural”.



En esa línea, sumó que “Bolivia tiene el derecho soberano de desmantelar esa infraestructura y cualquier reducción en el flujo de las aguas del Silala hacia Chile no constituirá una violación de nuestro país a sus obligaciones internacionales. Eso establece la CIJ”.



“El tribunal más alto de justicia del mundo también determina el uso equitativo y razonable de las aguas dentro del marco de cooperación continua entre ambos países. Este fallo que reconoce nuestra soberanía sobre las aguas del Silala es producto de una política de Estado”, cerró.

