Luis Arce y fallo de La Haya: Bolivia “resolvió la controversia con un pueblo hermano”

El presidente de Bolivia, Luis Arce, se refirió al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya respecto a los derechos de uso del río Silala.



Vía Twitter, el mandatario señaló que “la Corte Internacional de Justicia ratifica nuestros derechos sobre las aguas del Silala y nuestra soberanía sobre el desmantelamiento de los canales artificiales”.



De esta manera, Arce destacó que Bolivia “resolvió la controversia con un pueblo hermano gracias al trabajo basado en estudios científicos y a nuestra estrategia de relaciones internacionales. Continuaremos esta labor en beneficio de los pueblos”.



Lo dicho por Arce concuerda con lo señalado por el canciller boliviano, Rogelio Mayta, quien afirmó que “el tribunal considera que Bolivia no ha incumplido, en ningún momento, las obligaciones de derecho internacional como lo señalaba la demanda de Chile”.



“La Corte también ha dejado claro que Bolivia tiene derecho al uso equitativo y razonable sobre las aguas del Silala, por lo que queda claro que Chile no tiene ningún derecho adquirido para el uso del total de las aguas como pretendía en su demanda”, añadió.



En términos generales, la resolución reconoció el caudal como “un curso de agua internacional” y avaló que ambos países tienen derecho a uso razonable y equitativo. Se desestimó el punto donde Chile acusaba a Bolivia de no dialogar respecto al río, así como también se rechazo que nuestro país deba pagar de manera retroactiva a la nación vecina.



El Presidente Gabriel Boric afirmó que “nuestro país puede estar tranquilo con la sentencia de la Corte. Hemos obtenido la sentencia jurídica que fuimos a buscar, y los temas en disputa han quedado resueltos de manera definitiva, bajo el derecho internacional, conforme a las pretensiones de Chile”.



Al ser consultado por lo declarado por Mayta, Boric respondió que “lo que nosotros sostuvimos desde un comienzo, es que el río Silala era un curso de agua internacional, y que por lo tanto se regía por el derecho internacional consuetudinario, y que Chile había hecho y hace un uso equitativo y razonable de estas aguas en virtud del derecho internacional. No exigimos nada más, y eso ha sido concebido por la Corte. Por lo tanto, nos declaramos satisfechos”.