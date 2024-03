Exgenerales de las FFAA manifiestan su preocupación por exclusión de Israel de la Fidae

La exclusión de Israel de la próxima Feria Internacional del Aire y el Espacio (Fidae) sigue generando reacciones.



Ahora los presidentes de centros de miembros en retiro de las Fuerzas Armadas manifestaron su preocupación por la determinación del Gobierno mediante una carta publicada este jueves en El Mercurio, titulada “Fidae: Ausencia de empresas israelíes”.



“La suspensión de la participación de empresas de defensa de Israel en Fidae 2024 produce graves efectos políticos estratégicos, ya que nuestro país tiene una gran dependencia de Israel en materia de defensa y en el desarrollo espacial, ya que el Sistema Nacional Satelital (Snsat) en su totalidad depende de empresas de ese país”, parte la misiva.



En su segundo párrafo agrega que “esta decisión afecta a la seguridad nacional y a Fidae, que ha contado desde sus inicios con empresas de Israel, leal socio comercial de nuestro país en materias de defensa”.



“Esta decisión podría traer repercusiones para las capacidades de nuestras FFAA”, finaliza el texto que está firmado por el presidente del Centro de Generales de Ejército, general de Brigada (r) José Gaete; el presidente del Centro de Generales (r) de la Fuerza Aérea de Chile, general del Aire (r) Osvaldo Sarabia; el presidente del Cuerpo de Almirantes, vicealmirante (r) José Miguel Romero; y el presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Defensa Nacional, general de Brigada (r) Álvaro Guzmán.



El tenor de la carta también coincide con las declaraciones del excomandante en jefe de la Fuerza Aérea, Ricardo Ortega, quien en declaraciones a Emol señaló que “yo creo que fue una decisión apresurada, me da la impresión de que por el boicot que amenazó el Partido Comunista, específicamente el alcalde Daniel Jadue”.



“Me parece una decisión muy poco atinada, me parece que es una cuestión de política interna que va a tener graves repercusiones en el tiempo y nos hará ser poco confiables con nuestros aliados”, indicó el ex uniformado.