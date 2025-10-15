Exjuez detenido por recibir sobornos: será formalizado por manipular peritajes a favor de cercanos

El Ministerio Público y la PDI detuvieron al abogado Óscar Meriño Maturana, exjuez titular del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero, acusado de recibir sobornos para beneficiar con millonarias asignaciones a peritos contables con los que mantenía vínculos personales. La diligencia se concretó la tarde del martes, a eso de las 13:45 horas, por orden del fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Jaime Retamal Herrera.

El exmagistrado será formalizado este miércoles ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por cohecho agravado, luego de que la investigación estableciera que ordenaba peritajes innecesarios o repetidos, encargados a profesionales cercanos a él, quienes posteriormente realizaban pagos a su entorno, recogió Radio Biobío.

De acuerdo con el expediente judicial, Meriño utilizaba su cargo para favorecer a determinados peritos contables, recibiendo a cambio pagos provenientes de esos informes. Testigos aseguraron que los peritajes se emitían sin un criterio técnico sólido, lo que beneficiaba a contribuyentes y perjudicaba al fisco.

Un informe policial reveló que los informes contables presentaban baja calidad y terminaban favoreciendo a empresas en litigios tributarios. En uno de los casos, se anuló una liquidación del SII que exigía a una compañía devolver casi 980 millones de pesos al Estado.

Radio Biobío reportó que los peritos recibieron millonarios pagos, con honorarios que alcanzaron hasta 5.570 UF, equivalentes a unos 220 millones de pesos actuales. El dinero, según documentos judiciales, fue canalizado mediante intermediarios, incluyendo transferencias al hijo de los peritos y familiares del juez.

Una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) detalla que uno de los profesionales recibió $13 millones por un peritaje y transfirió parte del dinero a su hijo, quien luego depositó esos fondos a la pareja del hermano de Meriño, hasta llegar al propio ex juez.

Meriño fue removido de su cargo a comienzos de año por la Corte de Apelaciones de Santiago, tras obtener malas calificaciones, decisión ratificada por la Corte Suprema. Su recurso de protección contra la ministra Romy Rutherford también fue rechazado este mes. El cargo que ocupaba permanece vacante.