Extraditan a Chile desde Colombia a sujeto imputado por el sicariato del “Rey de Meiggs”

Alberto Carlos Mejía Hernández, identificado por la Fiscalía como uno de los involucrados en el asesinato del “Rey de Meiggs”, regresó este jueves a Chile tras ser extraditado desde Colombia. En esta nación fue detenido luego de salir del país tras una polémica liberación judicial.

Según consignó 24Hhoras, el sujeto abordó durante esta jornada un avión con destino a Santiago. Acá quedará nuevamente a disposición de la justicia chilena.

Mejía había sido dejado en libertad por error en julio de 2025. Pese a que se había decretado su prisión preventiva por su presunta participación en el homicidio ocurrido en Ñuñoa.

Búsqueda internacional

Tras abandonar Chile por la zona norte y llegar hasta Colombia, se inició una búsqueda internacional que permitió su captura en ese país. Y posteriormente la tramitación de su extradición.

El caso generó especial atención debido a los antecedentes sobre su identidad. El hombre utilizaba en Chile el nombre de Osmar Alexander Ferrer Ramírez. Mientras que su identidad real corresponde a Alberto Carlos Mejía Hernández.

Además, había llegado al país cuando tenía 16 años y registraba detenciones previas en 2022 y 2023 por delitos relacionados con robo con violencia y porte de arma cortopunzante.

La extradición permitirá que el imputado enfrente nuevamente el proceso judicial

Tras su llegada a Chile, el procedimiento contempla que el extraditado sea recibido por personal de la Policía de Investigaciones (PDI). Y trasladado para completar los trámites correspondientes antes de quedar bajo custodia de Gendarmería. La extradición permitirá que el imputado enfrente nuevamente el proceso judicial por el homicidio que se le atribuye. Esto luego de permanecer prófugo durante más de un año, consignó 24Horas.

Uno de los aspectos que podría adquirir relevancia en la investigación será la información que Mejía entregue respecto de su eventual participación en el crimen y de quién habría encargado el homicidio.