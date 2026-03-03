Fallida reunión: UDI acusa “falta de rigor jurídico, técnico y político” de Boric y respalda a Kast

La Unión Demócrata Independiente (UDI) emitió la mañana de este martes una declaración apoyando al Mandatario electo, José Antonio Kast, tras la fallida reunión –duró solo 22 minutos-en La Moneda con el Presidente Boric.

La colectividad acusó al Jefe de Estado de”falta de rigor jurídico, técnico y político en la conducción” del tema relativo al cable submarino chino.

La UDI respaldó que Kast exigiera a Boric retractarse de sus declaraciones sobre la toma de conocimiento sobre el tema, “situación que ha derivado en una grave crisis diplomática y en un innecesario deterioro institucional en pleno proceso de transición”.

“Observamos una manifiesta falta de rigor”

“Observamos una manifiesta falta de rigor jurídico, técnico y político en la conducción de este asunto por parte del actual Mandatario, quien por mandato constitucional es el responsable de conducir las relaciones internacionales y resguardar los intereses de Chile“, agregaron, consignó 24Horas.

Lamentaron que desde La Moneda hayan “reaccionado de forma absolutamente tardía y contradictoria, ajustando su versión de los hechos a medida que se conocían nuevos antecedentes y se evidenciaban inconsistencias e, incluso, faltas de rigurosidad de algunas autoridades”.

“Insuficiente e inverosímil la verdión entregada por el Presidente”

Reiterando un respaldo a Kast, la UDI calificó de “insuficiente e inverosímil la versión entregada por el Presidente Boric, en cuanto a que habría intentado informar dicha situación en dos oportunidades al Presidente electo”.

“De haber existido un interés genuino y la debida diligencia que exige la investidura presidencial, esta información se habría podido transmitir oportunamente a través de los canales formales, atendida la magnitud del caso“, señalaron.

La UDI también aludió a los 8 días que restan para el cambio de mando, sentenciando que “lo verdaderamente relevante es que el futuro Mandatario asuma la responsabilidad y tarea de reconstruir una política exterior seria, respetada, profesional y técnicamente fundada, restableciendo las confianzas con todos los países con los cuales mantenemos relaciones estratégicas y comerciales, que son base fundamental del progreso y desarrollo nacional”.