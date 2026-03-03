Home Nacional "fallida reunión: udi acusa “falta de rigor jurídico, técnic..."

Fallida reunión: UDI acusa “falta de rigor jurídico, técnico y político” de Boric y respalda a Kast

La colectividad respaldó que el Mandatario electo exigiera al Presidente retractarse de sus declaraciones sobre la toma de conocimiento sobre el tema, “situación que ha derivado en una grave crisis diplomática y en un innecesario deterioro institucional en pleno proceso de transición”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Fallida reunión: UDI acusa “falta de rigor jurídico, técnico y político” de Boric y respalda a Kast

La Unión Demócrata Independiente (UDI) emitió la mañana de este martes una declaración apoyando al Mandatario electo, José Antonio Kast, tras la fallida reunión –duró solo 22 minutos-en La Moneda con el Presidente Boric.

La colectividad acusó al Jefe de Estado de”falta de rigor jurídico, técnico y político en la conducción” del tema relativo al cable submarino chino.

La UDI respaldó que Kast exigiera a Boric retractarse de sus declaraciones sobre la toma de conocimiento sobre el tema, “situación que ha derivado en una grave crisis diplomática y en un innecesario deterioro institucional en pleno proceso de transición”.

“Observamos una manifiesta falta de rigor”

“Observamos una manifiesta falta de rigor jurídico, técnico y político en la conducción de este asunto por parte del actual Mandatario, quien por mandato constitucional es el responsable de conducir las relaciones internacionales y resguardar los intereses de Chile“, agregaron, consignó 24Horas.

Lamentaron que desde La Moneda hayan “reaccionado de forma absolutamente tardía y contradictoria, ajustando su versión de los hechos a medida que se conocían nuevos antecedentes y se evidenciaban inconsistencias e, incluso, faltas de rigurosidad de algunas autoridades”.

“Insuficiente e inverosímil la verdión entregada por el Presidente”

Reiterando un respaldo a Kast, la UDI calificó de “insuficiente e inverosímil la versión entregada por el Presidente Boric, en cuanto a que habría intentado informar dicha situación en dos oportunidades al Presidente electo”.

“De haber existido un interés genuino y la debida diligencia que exige la investidura presidencial, esta información se habría podido transmitir oportunamente a través de los canales formales, atendida la magnitud del caso“, señalaron.

La UDI también aludió a los 8 días que restan para el cambio de mando, sentenciando que “lo verdaderamente relevante es que el futuro Mandatario asuma la responsabilidad y tarea de reconstruir una política exterior seria, respetada, profesional y técnicamente fundada, restableciendo las confianzas con todos los países con los cuales mantenemos relaciones estratégicas y comerciales, que son base fundamental del progreso y desarrollo nacional”.

Reunión entre Boric y Kast en La Moneda terminó abruptamente: duró solo 22 minutos
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Boric lamenta decisión de Kast de poner fin al traspas...

El Mandatario, a través de su cuenta de X, sostuvo que “Chile merece que sus autoridades estén a la altura de lo que se les encomienda. Por eso, reitero mi disposición y de todo mi gobierno de continuar las conversaciones acordadas de traspaso con temas tan importantes como políticas de infancia, hacienda, comisión de Paz y Entendimiento, migración y todo el que sea necesario”.

Leer mas
Nacional
Kast puso fin al proceso de traspaso: “No confia...

El Mandatario electo dijo que en la conversación del 18 de febrero con el Presidente Boric solo se alcanzó a “enunciar” el problema del cable chino, al final de una conversación de 16 minutos que comenzó con el tema de la niñez, la paz en La Araucanía y al final el cable submarino.

Leer mas
Viajes
Dónde probar la mejor gastronomía vegana y qué hacer e...

Desde dumplings asiáticos en los cerros hasta la bohemia del jazz en Cumming, recorre estos cinco locales si buscas la mejor opción veggies en la Joya del Pacífico.

 

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
18
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/