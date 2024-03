Farmacias Populares: Jadue asegura que “jamás pedí o recibí ninguna donación”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), descartó la existencia de una donación de insumos médicos, por 20 millones de pesos, de Best Quality SpA, hecho que representa lo esencial del caso Farmacias Populares, donde es investigado por el presunto delito de cohecho.



De acuerdo con la autodenuncia del vendedor y comisionista del proveedor de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), César Ramírez, Jadue supuestamente solicitó la donación en 2020, “teniendo a la vista los negocios que se habían concretado con Achifarp”, entregando esa donación en la sede del Partido Comunista en Recoleta.



Según publica este martes El Mercurio, luego que se levantara la reserva de la declaración de Jadue en calidad de imputado ante la Sección de Investigación de Lavado de Activos de Carabineros, el alcalde aseguró que “no tengo información alguna de ninguna donación. En otras palabras, yo jamás pedí o recibí ninguna donación de nadie y no tengo información alguna acerca de algo similar”.



Dicha diligencia se realizó en noviembre de 2023 y se registró en 15 páginas. En esa ocasión, agrega el citado medio, Jadue solo conoció la existencia del proveedor debido a una deuda que la asociación mantenía con este.



Sobre el litigio que mantiene Best Quality y Achifarp, el alcalde de Recoleta indicó que “me parece profundamente sospechoso que un acreedor prefiera liquidar forzosamente a un deudor en vez de dejarlo seguir operando para tratar de recuperar lo adeudado en el futuro, sobre todo si está en conocimiento de que el deudor posee deudas por cobrar que duplican la deuda contraída”.



“Llama profundamente mi atención las amenazas reiteradas de dañar una candidatura presidencial (campaña que emprendió en 2021) si el pago no se realizaba de inmediato, lo que parece más una extorsión que un intento de llegar a un acuerdo por el pago de una deuda”, añadió el jefe comunal en su declaración.



Respecto a la entrega de esa supuesta donación en la sede del Partido Comunista de Recoleta, Jadue aseguró que desde que es alcalde “abandoné todas mis responsabilidades partidarias en la comuna y me aboqué exclusivamente a mis responsabilidades como alcalde. Nunca he manejado ni llaves de ese local, y entiendo que desde el inicio de la pandemia el local permaneció con muy poca actividad”.



“Lo único que hay acá es un proveedor de Achifarp que hizo tratos comerciales directa y única y exclusivamente con el secretario ejecutivo de la asociación, y que ante el atraso en los pagos comprometidos, decidió presionar de manera indebida mediante acciones judiciales infundadas para realizar daño a la persona del presidente de la asociación en su calidad de precandidato presidencial”, finalizó Jadue.