Felipe Avello en el centro de la polémica por documental de “Cesarito”: Recibió grave acusación de un exmodelo

El reconocido comediante, Felipe Avello, está en el centro de la polémica tras recibir una dura acusación en un documental publicado por el youtuber César Huispe, mejor conocido como “Cesarito”, en su canal de dicha plataforma, Críticas QLS.

En el video, llamado “Giro transversal”, se cuenta la historia del exmodelo Luis Pinto, quien participó en el año 2006 en el programa “Cara y Sello”; y en concreto, este último aseguró que Avello exhibió imágenes de él donde aparecía desnudo, las cuales fueron compartidas con fines humorísticos y sin su consentimiento.

Pinto, tras participar en el mencionado espacio, alcanzó cierta fama en la televisión, y también trabajó con el humorista.

Bajo este contexto, según consignó Radio Biobío, la exfigura televisiva manifestó en el video que “yo fui llamado a SQP y ahí yo conocí a Felipe (…). Hubo una cosa muy fea por parte de Felipe, que muchos chicos de TikTok lo han dicho (…). Me hizo una grabación que yo salía en el video desnudo, pero yo le dije ‘no me grabes las partes íntimas‘ y se ve el poto, se ve la otra cosa que no quería que la vieran”.

Asimismo, expresó que “él, gracias a mí, y se lo puedo decir a él… Gracias a mí, él está donde está ahora”.

“Él está haciendo stand up comedy por mí, porque se presentó en el primer evento cuando no había hecho nunca esto, lo hizo y me dijo ‘Luis, quiero hacer esto’, ‘sí’, le dije yo, ‘pero si me vas a poner de mono atrás’, que eran como cinco metros de pantalla gigante en el Teatro Alcalá, le dije que no lo pusiera”, añadió.

En la misma línea, indicó que “(Felipe) me dijo ‘no, si va a ser censurado, la gente no lo va a ver, no te preocupes, no se van a reír’. Y cuando yo veo que hay mucha gente, que está lleno, yo transpiraba helado. Seguía atrás del escenario y vi que cuando tiró ese stand up comedy y salí yo, se llenó el Teatro Alcalá”.

“Yo no di consentimiento al video que se tiró. Entonces cuando el video se tiró lo hizo sin consentimiento, él llegó y lo lanzó y me mostró la parte íntima. Que ahí, realmente, yo quedé pasmado (…). Me dejó mal, vi que no era una persona derecha”, sostuvo.

En tanto, Felipe Avello se convirtió rápidamente en trending topic por esta polémica, y de acuerdo a lo informado por Radio Cooperativa, diferentes usuarios reportaron que la cuenta de Instagram del comediante se llenó de críticas a raíz de la situación, aunque posteriormente, los mensajes fueron borrados.

