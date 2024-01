Festival de Viña confirmó a Peso Pluma tras reunión de comisión organizadora: No hay argumentos legales para cancelar

La comisión organizadora del Festival de Viña del Mar, compuesto por representantes del municipio, TVN y Canal 13, decidió la mañana de este miércoles mantener la participación del cantante mexicano Peso Pluma en la jornada final del certamen.



“Analizada legalmente la solicitud por ambos canales y la dirección de concesiones del municipio, en relación a las bases de licitación y el contrato que rigen la concesión, se consideró que no existen atribuciones jurídicas ni contractuales para decidir sobre la petición realizada por el Directorio de TVN”, señalaron desde la organización del evento.



Además, se refirieron a la posibilidad legal de resciliar el contrato con el artista, indicando que “tanto las áreas legales de los canales, como la dirección de concesiones del municipio, ratificaron que no existen argumentos jurídicos ni contractuales para revocar la participación del artista, sumado a que los descargos no se realizaron en los plazos estipulados en las bases de licitación y anexos de la misma”.



El Directorio de Televisión Nacional dio a conocer este martes su desacuerdo con la presentación del artista mexicano Peso Pluma en la próxima versión del Festival de Viña del Mar 2024, debido a que su propuesta artística contiene letras con mensajes alusivos a la cultura narco.