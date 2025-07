Fiscal Valencia por caso droga en la FACH: Podría estar relacionado con el Tren de Aragua

El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó las investigaciones que se realizan por el hallazgo de narcotráfico al interior de la Fuerza Aérea de Chile. No descartó que podría existir un vínculo con el crimen organizado, específicamente con el Tren de Aragua.

Valencia, en conversación con Radio ADN, se refirió al intento de traslado de ketamina desde el norte del país por parte funcionarios de la FACH, droga que suele estar vinculada a esa banda criminal.

El fiscal señaló que “lo que hemos detectado es que, generalmente en Chile, con mucha frecuencia, el narcotráfico asociado a ketamina está relacionado con bandas integradas por ciudadanos venezolanos, relacionadas muchas de ellas con el Tren de Aragua. Podría ser este el caso“.

Añadió –recogió T13– que “podemos eliminar a los que trajeron la droga, pero si no atacamos a los que la están proveyendo, y muchas veces se encuentran en el extranjero, o que la están financiado, y especialmente si no nos hacemos cargo de perseguir su finanza y quitarles sus activos, quitarles sus fondos, no vamos nunca a interrumpir esa actividad criminal“.

“Estamos haciendo un esfuerzo muy importante, esperamos que dé frutos pronto, para poder tener algo similar a lo que tienen en Europa: un esfuerzo propio de la Fiscalía, que trató de liderar una alianza contra el crimen organizado (…) Estamos tratando de hacer algo similar en el comité de Mercosur”, explicó.

Valencia también fue consultado respecto a las declaraciones de la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steiner, quien señaló hace unos días que “son los primeros” casos que se investigan bajo su gestión.

“No sé qué quiere decir cuando habla de ‘por aislado’. No sé si opinamos lo mismo, pero me parece que no hay antecedentes que permitan sostener que esta es una situación generalizada, más o menos”, indicó.

Valencia sostuvo que “por supuesto que, en el tiempo, hemos visto que en pocos días hemos tenido tres hallazgos, algunos relacionados con el Ejército, otros con la Fuerza Aérea. Podríamos estar discutiendo largo rato acerca de si eso es o no aislado, considerando el poco tiempo que ha transcurrido”.

“No tenemos antecedentes, me parece, que permitan sostener que esto es una situación generalizada o masiva“, cerró el fiscal.