Fiscalía analiza nuevas osamentas encontradas en San Vicente de Tagua Tagua

El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, entregó nuevos antecedentes sobre la investigación en curso en San Vicente de Tagua Tagua, tras el hallazgo de dos cuerpos en una fosa séptica durante un operativo antidrogas realizado el jueves. Uno de los cuerpos estaba calcinado y maniatado, mientras que el otro fue encontrado descuartizado.



Este viernes, las diligencias continuaron en el sector y se encontraron nuevas osamentas humanas. “Fueron encontradas, pero desconocemos si corresponden al cuerpo encontrado ayer descuartizado, o a un tercer cuerpo, eso va a ser materia de los peritajes. Pero efectivamente hay unas osamentas que fueron encontradas durante el transcurso de la mañana”, señaló el fiscal.



Sobre la opción de que existan más víctimas, el fiscal no descartó esa hipótesis. “No lo descartamos, tenemos variedad de información que debemos verificar, para eso hemos traído el equipo de geo radar”.

“Vamos a traer más personal, estamos pidiendo refuerzo, porque como ustedes ven, esto es un sector entre urbano y rural, tenemos un cerro aquí en las inmediaciones y, por tanto, es bastante amplio y debemos rastrearlo por completo”, explicó.



Cubillos también confirmó que en el marco de los allanamientos se identificó una casa de tortura. “Sí, esos son antecedentes que tenemos dentro de nuestra investigación que originó la entrada y registro a otros domicilios en el día de ayer”, indicó.