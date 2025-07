Fiscalía Nacional detectó 30 ingresos no autorizados al expediente de Monsalve

La Fiscalía Nacional tiene un registro del número de personas que ingresaron por cada fiscalía al expediente del caso Monsalve, entre el 17 y 18 de octubre de 2024, muchas de las cuales actualmente se encuentran en medio de un sumario administrativo.



Según informó Radio Bío Bío, son 30 las personas que son parte de las fiscalías y que ingresaron a la causa, que está a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Muchas de estas, más de una vez, algunos incluso entre 6 a 10 veces.



Pero más allá de las personas en particular, fue desde la Fiscalía Nacional donde ingresaron más funcionarios. Un total de 5.



Las siguientes son las fiscalía Metropolitana Sur y la Occidente, en ambas fueron 4 personas las que ingresaron a la causa.



El listado lo siguen la Fiscalía del Biobío con tres personas. Y las de Valparaíso, Coquimbo, Atacama, Ñuble y Los Lagos, siguen en la enumeración, con dos personas. Este listado concluye con La Araucanía, Maule, Antofagasta y O´Higgins.



Radio Bío Bío se acercó a la Fiscalía Nacional, que lleva la investigación de los sumarios, para conocer en qué estado se encontraban.



Indicaron que “hay investigaciones administrativas que aún se encuentran vigentes y sujetas a una resolución del Fiscal Nacional; por lo tanto, no podría proporcionarse mayor información respecto a lo solicitado”.



Esto, “debido a que se configuraría la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 de la Ley sobre acceso a la información pública Nº1 letra a) que indica expresamente: “1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas”.



Tal como reveló Bío Bío Investiga, en los procesos disciplinarios que sí concluyeron, el organismo persecutor castigó a los funcionarios con multas de entre un 10% del sueldo hasta la suspensión de dos meses con goce de media remuneración.



Según información recabada por la Unidad de Investigación de Bío Bío, durante todo 2024, el organismo persecutor finalizó más de un centenar de procesos administrativos por distintas causas, que —en la mayoría de los casos— terminaron con algún tipo de sanción que van desde la amonestación privada hasta la remoción.



El número se mantuvo constante durante los dos primeros trimestres, sin embargo, para fines de ese año, la apertura de sumarios experimentó un explosivo aumento. Si para comienzos de 2024, las razones iban desde el maltrato laboral hasta irregularidades en el registros de causas penales, a contar desde octubre, el foco cambió drásticamente. El “acceso indebido y no autorizado a información reservada” se tomó casi la totalidad de las investigaciones internas.



Así, tanto funcionarios administrativos, como técnicos y hasta un fiscal adjunto revisaron estas y otras causas sin tener sin arte ni parte.