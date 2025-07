Fiscalía solicitó desafuero del gobernador de Atacama en causa por abuso sexual

El senador de RN, en conversación con Radio Infinita, destacó que la abanderada de Chile Vamos decidió no seguir adelante con la acción legal para “no contribuir al clima de tensión que ha existido en la campaña presidencial en los últimos días, y no contribuir con más recriminaciones, sino que emplazando a todos los candidatos a comprometerse a que no sean las campañas de desinformación las que imperan”.