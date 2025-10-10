Home Nacional "fiscalía y pdi desarticulan clan familiar dedicado a la venta de ..."

Fiscalía y PDI desarticulan clan familiar dedicado a la venta de drogas en Tocopilla

El Ministerio Público formalizó a los detenidos por el delito de tráfico de drogas e infracciones a la Ley de Control de Armas, solicitando la medida cautelar de prisión preventiva para todos ellos, petición que fue acogida por el tribunal.

Eduardo Córdova
Una investigación de la Fiscalía de Tocopilla y la PDI permitió la detención de un hombre y tres mujeres, todos de nacionalidad chilena, que se dedicaban a la venta de distintos tipos de drogas en la ciudad.

Los imputados fueron detenidos durante allanamientos realizados en tres domicilios de diversos sectores de Tocopilla, procedimiento en el que se incautó marihuana, clorhidrato de cocaína, pasta base y otros elementos utilizados para abultar la droga.

En la operación también se recuperó una pistola marca Glock, municiones, una importante suma de dinero en efectivo y dos vehículos, utilizados presuntamente por la banda.

Según informó el fiscal de Tocopilla, Andrés Godoy, los detenidos corresponden a una mujer, sus dos hijos y la pareja de uno de ellos.

Según informó el fiscal de Tocopilla, Andrés Godoy, los detenidos corresponden a una mujer, sus dos hijos y la pareja de uno de ellos.

“Se trata de una investigación de larga data que veníamos desarrollando junto a la PDI, como parte de una estrategia instruida por nuestro fiscal regional en orden a perseguir el tráfico de drogas que se produce al interior de las comunas y que afecta la convivencia y seguridad de los vecinos”, señaló el persecutor.

El Juzgado de Garantía de Tocopilla estableció un plazo de investigación de 120 días.

