Flamengo oficializa la salida de Arturo Vidal: “Éxito en la continuación de su carrera”

O Clube de Regatas do Flamengo acertou a rescisão de contrato com o atleta Arturo Vidal.



Com o Manto Sagrado, Vidal atuou em 51 partidas, fez 2 gols e deu 4 assistências.



O Chileno foi campeão da Copa Libertadores (2022) e Copa do Brasil (2022).



O clube agradece ao atleta… pic.twitter.com/Goe0JRvXMh