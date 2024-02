Gael García Bernal reveló que grabar la película “No” reavivó su “alegría y ganas” por el cine

El actor mexicano Gael García Bernal, coprotagonista de la película de ciencia ficción, “Another End”, que competirá el próximo sábado por el Oso de Oro en el Festival de Berlín, aprendió, a través del teatro, la fórmula para triunfar en el cine.

“Cuando comencé a hacer cine, o en cierto modo cuando el cine me encontró, algunas cosas ocurrieron muy rápidamente”, comenzó diciendo el intérprete en conversación con AFP, recogida por T13.

Según relató, la experiencia en las tablas es “algo importante si no quieres perder la cabeza (…) Puedes cometer errores. El teatro consiste en probar cosas que a veces salen bien y a veces no. No siempre se alcanza el nirvana”.

El actor reveló que en conversaciones con la noruega Renate Reinsve, quien se dio a conocer en el Festival de Cannes de 2021, donde ganó el premio a mejor actriz, notó que tenían “mucho en común y que “el cine vino a nosotros”, expresó García Bernal, quien también admitió que se ha tomado algunas pausas durante su carrera artística.

“Hace unos años dejó de darme placer”, confesó. Sin embargo, su perspectiva cambió cuando rodó “No” (2013), del director chileno Pablo Larraín, filme que narra la resistencia al dictador Augusto Pinochet. Fue durante esa experiencia que “la alegría y las ganas” retornaron.

“Una buena película dura muchos años, comparado con un montón de películas malas (…) No deberías preocuparte demasiado por los altibajos”, bromeó García Bernal.