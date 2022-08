Gendarmes señalan que cárcel donde ingresó Llaitul “no está en condiciones”

El presidente de la Ansog, Eduardo Riquelme, afirmó que el recinto carcelario "desde mucho tiempo funciona con falencias estructurales y logísticas que hemos denunciado. No cuenta con un vehículo, con una ambulancia, no tiene las condiciones, si tuviéramos que sacar a este interno de alta connotación al hospital, no podríamos hacerlo de manera inmediata, porque la unidad concesionada no tiene estas características".