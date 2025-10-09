Gobernador de Arica: “Me atrajo más el programa y el proyecto político regional que José Antonio Kast anunció”

El gobernador de Arica, Diego Paco, defendió públicamente su decisión de respaldar la candidatura presidencial del republicano, José Antonio Kast, a pesar de que Renovación Nacional -partido al que pertenece- apoya oficialmente a Evelyn Matthei.



La postura del gobernador ha generado tensión interna, y su futuro político permanece incierto. Por ahora, el Tribunal Supremo de RN resolvió suspender su militancia mientras se desarrolla la causa disciplinaria en su contra.



En entrevista con El Mostrador, Paco explicó que su apoyo a Kast responde a las necesidades de la Región de Arica y Parinacota: “Me atrajo más el programa y el proyecto político regional que José Antonio Kast anunció. Además, el haber venido de un momento para otro, estar desde el día martes hasta hoy en la región de Arica y Parinacota demuestra una preocupación, una dedicación, y es lo que nosotros necesitamos”.



Consultado sobre las propuestas de Evelyn Matthei en materia migratoria, el gobernador expresó sus reparos: “Yo respeto mucho la figura de Evelyn Matthei, pero primero tengo que tomar decisiones por mi región. En lo personal, cuando leo ciertas ambigüedades de que está más cercana a la centroizquierda, cuando no hay una voz fuerte de no legalizar y no regularizar a los migrantes, como gobernador de una zona fronteriza, me preocupa muchísimo”.



Además, cuestionó la falta de respuesta del comando de Matthei ante las propuestas regionales enviadas por su equipo: “Nosotros enviamos un listado de diez propuestas que necesita la región, pero no recibimos un feedback”.



Pese a su distanciamiento de la candidatura oficial del partido, Paco manifestó su deseo de continuar en Renovación Nacional: “Es lo que me representa, tenemos una mística muy diversa de pensamiento”.



Sin embargo, expresó su incomodidad con el tono político que percibe en el discurso nacional de la colectividad: “Cuando se va a la región se van a hacer ciertos anuncios, pero después, a nivel nacional, aparecen publicaciones como, por ejemplo, estamos más apegados con el pensamiento de la centroizquierda, cuando no se dice fuerte que no se va a regularizar a los migrantes, cuando se tiene un pensamiento o un discurso un poco ambiguo, a mí no me hace sentido”.