Gobierno lanzó campaña para localizar posibles beneficiarios de la PGU

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, junto al director del Instituto de Previsión Social (IPS), Patricio Coronado, iniciaron en Maipú la estrategia denominada “PGU en tu comuna”, que busca localizar a los adultos mayores que aún no solicitan en beneficio.



Esto, ya que uno de los problemas de la Pensión Garantizada Universal es que aún existen potenciales beneficiarios que todavía no solicitan el pago.



Al respecto, Jara declaró que “es un apoyo importante en un momento en que el momento de la economía requiere, con el alza del costo de la vida, que podamos tener ingresos que nos permitan vivir un poco más tranquilos. Pero también es un momento importante en el que estamos ad portas de ingresar una reforma previsional que, si nos logramos poner de acuerdo, genere un aumento inmediato de las pensiones de los actuales jubilados, más allá de la PGU. Solo con el sistema de AFP y de capitalización individual no podríamos hacerlo”.



Coronado explicó que justamente en Maipú hay dos mil posibles beneficiados, por lo que “iniciamos en esta comuna y nos desplegamos en todas las regiones. Esto será hasta que lleguemos a prácticamente la meta completa de solicitudes ingresadas y beneficios concedidos”.



“Hay un grupo importante de adultos mayores que no tienen el Registro Social de Hogares vigente, la invitación es que se inscriban, es un habilitante de la PGU”, agregó el director del IPS.