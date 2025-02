Gobierno prepara antecedentes para la Corte Penal Internacional por caso Ronald Ojeda

El Gobierno prepara los antecedentes que pretende presentar ante la Corte Penal Internacional (CPI) y que vincularían al ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, con el secuestro y posterior asesinato del exteniente venezolano y opositor al régimen de Nicolás Maduro, Ronald Ojeda.



Según publica este viernes La Tercera, en las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en las de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y a cargo del abogado Claudio Troncoso Repetto están las carpetas que se preparan para enviar a la Corte Internacional.



Junto con confirmar la información, desde Cancillería recordaron que “el 27 de septiembre de 2018, seis Estados parte del Estatuto de Roma (que rige a la Corte Penal Internacional), entre ellos Chile, presentaron una remisión a la Oficina del fiscal sobre la situación en Venezuela solicitando investigar crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en dicho Estado desde el 12 de febrero de 2014.



Por lo mismo, explican que “si se llegara a confirmar la participación de Diosdado Cabello en el caso Ojeda, esta información podría ser relevante para la investigación ya abierta por crímenes de lesa humanidad ante la CPI”.



Aunque el Gobierno no se ha referido directamente a la presentación de los datos en la Corte Internacional, este jueves la ministra del Interior, Carolina Tohá, comentó que “vamos a tener ya novedades más precisas durante el mes” y adelantó que “hemos estado en coordinaciones con la Cancillería y con la Fiscalía, y hay una cosa que ya está definida que es compartir la información general de esta investigación con el Tribunal Penal Internacional”.



El pasado miércoles la Fiscalía presentó ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago el testimonio de un testigo protegido, quien aseguró que el propio número dos del régimen de Nicolás Maduro ordenó el secuestro de Ronald Ojeda: “José Valverde me dijo que Diosdado Cabello, quien es un político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él, considerando que el militar no estaba vinculado con ningún tipo de delito como drogas, armas y otra situación”.



La Corte Penal Internacional tiene un amplio historial de órdenes de detención hacia personeros que lideran o integran un determinado régimen, pero no siempre estas se han ejecutado. Por ejemplo, en noviembre de 2024 se emitió una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por cargos que incluirían crímenes de guerra y contra la humanidad durante la guerra con Hamas, la cual no se materializó.



Para poder remitir antecedentes a esta instancia, Chile suscribió el Estatuto de Roma de la CPI, Venezuela también lo hizo. En él se establece que “la competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”.



Estos crímenes son cuatro: genocidio, lesa humanidad, de guerra, y de agresión. De ahí que surjan dudas si el vínculo de Cabello en el asesinato de Ojeda sea suficiente para que el organismo internacional se pronuncie. Además, especialistas en la materia también cuestionan que el Ejecutivo hable de que “recurrirá” a la instancia, cuando solo está facultado para remitir antecedentes.