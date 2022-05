Gobierno retiró acuerdo con camioneros y exigió “la liberación de las rutas”

La ministra del Interior, Izkia Siches, informó la tarde de este viernes que el Gobierno retiró el acuerdo con los camioneros que se mantienen movilizados en la Región del Biobío.



Pese a que este jueves se había anunciado un acuerdo con los contratistas forestales, este viernes siguió interrumpido el tránsito en el sector de Duqueco de la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Los Ángeles.



Además, en la Ruta 160 un grupo de manifestantes detuvo a los camioneros que transitaban por la zona para revisar su carga y posteriormente no dejarlos pasar.



A ello se sumó que la Federación de Sindicatos de Transporte y Carguío Forestal (Fetracarfor) publicó un comunicado indicando que no levantarán el paro a menos que se implemente el Estado de Excepción en la Macrozona Sur.



La contingencia provocó que forestal Arauco, la CMPC y pesquera Camanchaca informasen la suspensión parcial de sus faenas dada las dificultades para que sus trabajadores arriben a sus puestos de trabajo, así como las complejidades para conseguir las materias primas.



En ese contexto, Siches informó desde La Moneda que “hemos trabajado por responder cada una de las demandas que nos han planteado. A pesar de ello y sin justificación, han mantenido el corte de las rutas, limitando la libre circulación de nuestro país, hasta el punto de impedir el paso de una ambulancia con un paciente grave”.



“Esto es inadmisible. Es por ello, que como Gobierno es importante para nosotros transmitirles a las personas que están en sus casas, que todo tiene un límite”, añadió.



Siches remarcó que “es por ello, que como Gobierno nos vemos en la obligación de velar por el libre tránsito de nuestro país, por cuidar a nuestra ciudadanía. Y es por eso, que exigimos la liberación de las rutas y permitir el libre tránsito”



“Retiramos las propuestas con las cuales habíamos trabajado y planteado a los camioneros. Es en este escenario, donde es necesario poder avanzar y usar en todos los instrumentos legales que están al alcance en el estado de derecho, para poder volver a habilitar las rutas en nuestro país en protección de las personas”, indicó.



Consultada si esto implica la Ley de Seguridad del Estado, la secretaria de Estado respondió que “vamos a utilizar todas las medidas que el estado de derecho nos compete para poder liberar las rutas en el más breve plazo”.



La ministra reiteró que “es inadmisible, y también inentendible para nuestro Gobierno, que esto se mantenga. No solamente está el caso de la ambulancia. Distintos suministros y el traslado de la ciudadanía está siendo severamente afectado, esto pese al esfuerzo de nuestro Gobierno de poder ir resolviendo, del ánimo de diálogo, de las puertas abiertas”.



Destacó el acuerdo con los contratistas forestales: “De hecho sacaron una propia declaración, señalando que los puntos que hemos trabajado se han resuelto. Y frente a ello, saludamos el espíritu de todos los sindicatos y trabajadores que comprenden, que cuando hay mesas de trabajo, cuando hay ánimo de diálogo y de entendimiento, obviamente podemos trabajar y llegar a acuerdos”.



“Nuestra responsabilidad como Ministerio del Interior es permitir el libre tránsito, pero sobre todo asegurar a las personas, en el sentido de poder permitir que cosas tan sensibles, como las ambulancias con pacientes graves, puedan trasladarse y proteger a aquellos enfermos que son severamente afectados con los tiempos de retraso”, sentenció.



El episodio al que alude Siches corresponde a una ambulancia que no pudo avanzar debido al bloqueo de ruta en Duqueco. El paciente había sufrido un infarto al miocardio y debía llegar de urgencia al Hospital de Los Ángeles. Sin embargo, debió ser trasladado de regreso al Hospital de Mulchén, manteniéndose en riesgo vital.