Gobierno y marcar casas con el Apruebo: “No hay nada ilegal ni novedoso”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó las críticas que generó la iniciativa dada a conocer por la diputada Karol Cariola PC) de marcar las casas que anuncien su apoyo al Apruebo de cara al plebiscito de salida de la nueva Constitución.



La idea incluso recibió cuestionamientos desde el oficialismo. El senador Fidel Espinoza (PS) indicó en Radio Pauta que “es de un estalinismo, eso de poco menos de obligar a alguien a que tenga que tener un planteamiento”.



Consultada al respecto tras una reunión de comité político, Vallejo remarcó que “en todos los procesos de campaña ha habido familias y hogares que libremente señalan su posición política en torno a las elecciones, ya sea por candidaturas o en el caso plebiscitario también lo vimos en el Plebiscito de entrada”.



Apuntó a “aquellas demarcaciones o gente que ponía letreros o habilitaba sus muros para hacer murales en torno a aprobar o rechazar la posibilidad de contar con una nueva Constitución. Entonces, esto no es nada nuevo y así lo demostró también el Servel el día de hoy”.



“Por lo tanto, no hay nada ilegal y no hay nada novedoso en ese tipo de acciones de campaña, porque en nuestro país la gente es libre de manifestar sus posiciones políticas si así lo estima conveniente, sea en el lugar de trabajo, en la escuela, en la universidad, en el espacio público o desde sus propios hogares”, agregó.



Vallejo enfatizó que “estamos en un momento que es histórico, nosotros tenemos además una campaña de voto informado donde llamamos a todos a marcar con una línea lo que queremos para nuestro país, estamos todos convocados. Queremos que esta campaña se dé con tranquilidad, en una sana convivencia, en el respeto mutuo y sin desinformación y con un debate con altura de miras”.



Ante el adjetivo “estalinista” utilizado por el senador Espinoza, la ministra respondió que “tiene todo el derecho a hacerla. Pero todos sabemos como se han realizado las campañas siempre en nuestro país”.



El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, explicó en Radio Cooperativa que se trata de una publicidad “legítima”, pero debe contar con consentimiento escrito y estar informado por el comando ante el mismo Servel.



“Es una publicidad legítima que está en la ley, pero el consentimiento tiene que ser escrito del dueño e informado por el comando que lo haga al Servicio Electoral, eso lo hace legítimo” indicó Tagle, remarcando que “los comandos pueden poner afiches en las casas particulares, pero la ley exige esa condición”.



GIRA COQUIMBO



Por otro lado, la ministra Vallejo fue consultada sobre si no consideraba un “error” firmar ejemplares de la Constitución que entregó durante la campaña “Chile Vota Informado” en la Región de Coquimbo.



“El error sería no informar. Necesitamos que la ciudadanía cuente con todas las herramientas para votar libre e informadamente el 4 de septiembre. Y por el contrario, la ciudadanía agradece muchísimo que se les entregue el texto impreso”, contestó.



La secretaria de Estado remarcó que “en esto hemos estado trabajando la gran mayoría de los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, las seremías, porque somos un ministerio habilitado para desplegar una campaña informativa. Que es distinto a una campaña política”.



Afirmó que es “una campaña informativa que pretende, busca, y es su principal objetivo, acercar los contenidos reales de la propuesta de nueva Constitución, para que la gente los pueda leer, reflexione, se forme su propia opinión y defina el 4 de septiembre si aprueba o rechaza en función de lo que lea”.



“Lo que hacemos en la región, y particularmente en Coquimbo, fueron dos cosas: uno, la vocería en terreno, porque estamos informando todas las decisiones de Gobierno, planes, programas, preguntas de la ciudadanía sobre los temas de seguridad, costo de la vida, medidas que estamos abordando en sus propias regiones”, explicó.



“Y por otro lado, el voto informado, donde hacemos el módulo, explicamos cuantos capítulos tiene la Constitución, que tiene cada capítulo, entregamos el texto cuando hay dudas sobre temas como vivienda, pensiones, salud, que ellos mismos puedan leer los artículos, señalando donde están. Y sin dar opinión, informamos del proceso”, agregó.



Finalmente, advirtió que “las y los dirigentes, independientes del color político, van muy agradecidos. Porque tienen herramientas para poder discutir en sus barrios, con sus familias, y formándose sus propias opiniones. Esa es nuestra responsabilidad”.