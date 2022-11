Gremios de alimentos alertan posibles pérdidas millonarias por paro de camioneros

En el cuarto día de paralización del rubro camionero transportista, los problemas de logística y desabastecimiento comenzaron a aparecer.



Diversos gremios que forman de parte de la producción, importación y exportación de alimentos alertaron sobre posibles pérdidas que podrían tener si sus alimentos perecibles continúan sin llegar a destino.



Cosechas de frutas y verduras de todo un año podrían irse a la basura, e incluso productos congelados que estén perdiendo su cadena de frío. Al igual que los envíos al extranjero, el abastecimiento nacional también estaría viéndose perjudicado.



Cristián Allendes, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), dijo estar preocupado con esto, ya que “como sector agrícola trabajamos con productos perecibles que no pueden esperar. Esta movilización también nos complica porque se da justo en el inicio de la temporada de cosecha más importante y de exportación de frutas, clave para la alimentación y los ingresos del país”.



Y añadió que “ya estamos registrando pérdidas de frutas, hortalizas y otros productos agrícolas. De los camioneros será la responsabilidad de que perdamos el total de la producción y que las ciudades comiencen a verse desabastecidas”.



Por su parte, el presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas (Asoex), Iván Marambio, se refirió a lo que se vive en la Zona de Extensión de Apoyo Logístico (Zeal) en el Puerto de Valparaíso, donde el acceso está bloqueado para el tránsito de las frutas de exportación.



“Una vez más nuestras frutas están pagando los costos de un problema que no hemos propiciado, pero que está teniendo negativos efectos en nuestro sector”, dijo, y aseveró que “esto es grave, pues daña la imagen externa de Chile y el cumplimiento de las fechas se entrega, pero también a nuestros compradores y consumidores en los mercados externos que están esperando nuestra fruta”.



Jorge Valenzuela, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Chile (Fedefruta), calculó que 25 mil toneladas de cereza, igual a la carga de dos buques Cherry Express que van hacia China para dar comienzo a la temporada frutícola chilena, se ha visto comprometida por la movilización.



“Recién este martes inauguramos la temporada 2022-2023 en el Puerto de Valparaíso, y esperamos una muy buena campaña para la fruta temprana como las cerezas y los arándanos, pero primero debemos resolver los nudos logísticos y esta situación solo hace que el problema sea mucho más grave”, mencionó.



Añadió que “como lo ha dicho el Gobierno y los gremios, las peticiones de los camioneros son totalmente desmedidas y eso deslegitima sus mismas posturas, algunas de cuales, como la demanda por mayor seguridad, no pueden mezclarse con acciones que colapsan al país”.



En tanto, desde Alimentos y Bebidas (AB Chile) expusieron que el paro “está causando graves perjuicios en toda la cadena logística, afectando principalmente el normal abastecimiento de los hogares y los consumidores en Chile, en particular en lo que se refiere a alimentos de primera necesidad y perecibles”.



Supermercados de Chile también se refirió al tema, e indicaron que “durante las últimas horas, la industria de los supermercados ha experimentado dificultades logísticas que han alterado el normal abastecimiento de algunos de sus recintos a lo largo de todo el país, en particular en la zona norte, incluyendo la zona de Valparaíso y San Antonio”.



Y alertaron que están haciendo “todos los esfuerzos de coordinación interna para minimizar el impacto de esta situación en la comunidad, proceso que ha sido puesto en conocimiento de las autoridades. Situación especialmente difícil tendrá el abastecimiento de productos perecibles en los próximos días, de mantenerse el paro”.



Representando a la principal actividad económica del país, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, señaló que “independientemente del juicio que se pueda tener acerca de las motivaciones de estas manifestaciones, nos parece evidente que afectar el normal funcionamiento de las faenas mineras no contribuirá a solucionar los problemas que los manifestantes pretenden poner de relieve, más aun si el Gobierno, a nivel central, ya ha dado muestras de su voluntad de llegar a acuerdos”.



“Creemos que el Gobierno debe adoptar una posición más decidida para garantizar el libre tránsito de bienes y personas que permita una continuidad de las operaciones, sin perjuicio de redoblar sus esfuerzos para hallar una solución a este conflicto que se ha extendido más allá de lo necesario”, acotó.