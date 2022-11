Monsalve señala que camioneros están manifestándose en 53 puntos del país

Continúan las manifestaciones de camineros a lo largo del país. El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, detalló que hay 53 puntos donde hay presencia de transportistas de rutas y aclaró que aún no han habido detenidos por Ley de Seguridad del Estado (LSE), pese a que este miércoles se presentaron 15 querellas.



Desde el Congreso, la autoridad informó que “ayer (miércoles) habían 54 puntos donde había presencia de camioneros en rutas. Hoy día son 53. Claramente es una situación dinámica. Hay ocho lugares que estaban tomados ayer que desistieron, pero hay siete que se agregaron”.



Además, detalló que “en la mitad de esos puntos, los camioneros están en la berma y por lo tanto no hay obstrucción en las vías de tránsito. Y en la otra mitad, hay ocupación de una pista”.



Monsalve informó que desde el Ejecutivo tomaron dos líneas de acción, siendo una la presentación de la Ley de Seguridad Interior del Estado . En esa línea, explicó que “algunas personas legítimamente se preguntan por qué, después de la presentación de las querellas, no hay detenidos o los camioneros se mantienen en las rutas. La Ley de Seguridad del Estado implica la presentación de una querella ante un juez de Garantía, que la deriva ante el Ministerio Público. Y es el fiscal el que tiene que determinar si ordena la detención de las personas que están cometiendo infracciones a la ley”.



En tanto, indicó que la segunda línea de acción es “a través de Carabineros, instruir el despeje de las rutas. Por lo tanto, lo que ocurrió en Arica es que Carabineros se está constituyendo en los lugares, está pidiendo despejar las rutas. Y si eso no se produce, se está procediendo a la detención. No son por Ley de Seguridad del Estado, sino por alteración del orden público”.



“El Gobierno ha tenido espacio de diálogo, todos lo vieron a través de los medios de comunicación. El país no tiene por qué pagar los conflictos del gremio de camioneros”, acusó.



El ministro (s) recordó que el Gobierno y los principales dirigentes se reunieron el lunes, lamentando que quienes estuvieron ese día “dicen que hay que conversar de nuevo y ahora están pidiendo un nuevo actor, que corresponde a quienes iniciaron la movilización, que es la denominada Fuerza de Camioneros del Norte”.



“Hay una propuesta en la mesa que fue acogida por varios gremios del transporte. Hemos dicho que estamos dispuestos a precisar, si se quiere, que implica cada una de esas medidas. Siempre estamos dispuestos a conversar, pero con medidas de fuerza, el Gobierno no lo va a hacer”, recalcó.



Además, acusó que “el daño que se le produce al país es enorme. La agresión de tomarse las carreteras, no es una agresión al Gobierno, es contra los ciudadanos del país. Y en eso, no podemos tener flexibilidad”.



“El primer llamado a los camioneros es a despejar las rutas. ¿Pueden manifestarse? Por supuesto que se pueden manifestar, pero no se pueden manifestar con una medida de fuerza que altera el normal funcionamiento del país. Coloquen los camiones en las bermas si así lo estiman, pero no vamos a permitir que eso obstruya el libre tránsito”, fustigó.



DICHOS SERGIO PÉREZ Y DESABASTECIMIENTO



Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre (CNTC), afirmó que no se ha logrado un acuerdo con el Gobierno y calificó de “falso” las declaraciones de Monsalve sobre un acuerdo.



Consultado al respecto, Monsalve respondió que “no sé si a Chile le interesa una polémica con el señor Sergio Pérez. Lo concreto, es que el señor Sergio Pérez estuvo sentado en el Ministerio de Hacienda, valoró el documento al cual se llegó, pidió que lo firmara el ministro de Hacienda y el subsecretario del Interior, yo estaba sentado en esa mesa”.



“Después, se tomó una foto con el ministro de Hacienda, y después sus bases no lo respaldaron”, añadió.



“Esa no es una polémica que le sirva al país. Además, hay quienes estuvieron sentados sobre la mesa que están pidiendo conversar con otro actor, que no estaba en esa mesa y no era parte del Consejo Nacional del Transporte y que fue quien finalmente llevó adelante la negociación. Entonces, quiero insistir: el país no se puede hacer cargo de las diferencias al interior del gremio de camioneros”, complementó.



Monsalve puso énfasis en la propuesta para congelar por tres meses el precio del diésel: “Involucra a todos los camioneros, independiente del gremio al que pertenezca”.



Respecto a casos de desabastecimiento, el ministro (s) afirmó que “el ejemplo más emblemático estaba ocurriendo en la Región de Coquimbo. Monte Patria, ayer, había tenido problemas de abastecimiento de combustible”.



“Evidentemente hay preocupación de otros actores económicos del país, porque esto impide que el abastecimiento llegue de manera normal, por ejemplo, a las cadenas de supermercados, las cuales abastecen a todos los chilenos y chilenas”, agregó.



El ministro (s) advirtió que el paro “también impide que otras actividades económicas, que en otros periodos del año son muy importantes, por ejemplo la exportación de frutas, se puedan desarrollar de manera normal”.



De esta manera, anunció reuniones entre este jueves y viernes “tanto con los representantes de la Asociación de Supermercados como la Sociedad Nacional de Agricultura, justamente para tener información detallada respecto a los problemas que se puedan sufrir en esas áreas de la economía”.



Sobre los rumores de que algunos camioneros estarían cobrando un peaje de $2000 para dejar pasar, afirmó que “puede que ocurra en algunos lugares. Entenderé que son hechos aislados, obviamente los repudiamos, yo espero que los camioneros repudien hechos de esa naturaleza, y obviamente la instrucción a Carabineros de Chile es mantener el orden público. Y si eso ocurre, Carabineros va actuar”.