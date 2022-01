Guarello por resolución del caso “Cachila”: “Los tarados creen que se van a querellar en mi contra, ojalá lo hicieran”

El periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello se refirió a la resolución del Tribunal de Disciplina de la ANFP quien rechazó las denuncias de Deportes Melipilla en contra de Universidad de Chile, por presuntas irregularidades contractuales con el jugador Ramón “Cachila” Arias.

Sus dichos, se dan en el marco en que fue el propio Guarello, quien luego de tener acceso al contrato de Arias, dio a conocer una serie de antecedentes que posteriormente formaron parte de la denuncia de Melipilla en contra de la U por el caso “Cachila”.

LA DECLARACIÓN DE GUARELLO

“Era muy difícil que castigaran a la U por esto, había un segundo contrato ingresado en la ANFP, por tanto no era un contrato por fuera. A mí un integrante de la Sala me lo dijo hace un mes, que era muy difícil que esto prosperara, porque son casos distintos. ¿Cuál es la diferencia? Que un involucrado filtró su contrato para darle un raspacacho a la U y eso es lo que ocurrió”, sostuvo Guarello este miércoles de “Los Tenores” de Radio ADN.

En esa línea, avisó que “la U va a perseguir penalmente a quienes filtraron el contrato. No sé si eso legalmente tiene algún asidero, pero lo va a para sentar un precedente, que los contratos privados se mantengan en privado. No sé a dónde va a llegar eso”.

“Lo cierto es que si no hubiese ocurrido lo de Melipilla antes, evidentemente Melipilla no se hubiera metido en esta cosa porque no le venía al caso y porque esto lo hacen todos los clubes. Lo que tiene que hacer la ANFP es ordenar todo esto, porque un día pueden caer en los tribunales de afuera o Impuestos Internos se puede interesar y hacer una investigación. Ahí el tema no sería ‘Cachila’ Arias, sería el fútbol chileno en su totalidad, porque la manera en que se pagan las remuneraciones en el fútbol chileno es muy excéntrica, por decirlo de alguna manera”, agregó.

DICHOS A SUS CRÍTICOS

Después, Guarello apuntó a quienes lo criticaron por su rol en este caso. “Quiero aclarar algo para los papiones que se bajaron del árbol y empezaron a gritar con respecto a las querellas de Universidad de Chile. La U se puede querellar contra quien filtró el contrato, el que lo sacó, lo exhibió y lo entregó a la gente de Melipilla. Los tarados creen que se van a querellar en mi contra, ojalá lo hicieran, porque en verdad sería tan débil el caso, tan insustancial legalmente, que me harían un favor, porque lo único que haría la U con eso sería meterse con la libertad de trabajo y la libertad de prensa”.

“Si yo considero que un contrato privado es relevante dentro de la noticia, lo puedo exhibir. Yo no me robé ningún contrato de ninguna parte, a mí me pasaron un contrato y me han pasado otros documentos, por ejemplo del Maratón de Santiago, y los hemos exhibido acá. Así que se calmen los papiones, que bajen las revoluciones, que se queden traquilos, la U se va a querellar, no creo que se querelle en mi contra, porque no tiene nada para eso”, agregó.

Para cerrar, sostuvo que “la única forma que yo cometiera un delito, es que mostrara un contrato que pusiera en peligro la seguridad nacional del país, eso podría ser constitutivo, pero habría que discutirlo. Un contrato de un futbolista… por favor”.