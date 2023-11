Harboe: “El Presidente se dio cuenta que sus acciones como diputado fueron un error”

El exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe, se refirió a la postura del Gobierno en materia de seguridad y abordó la presentación del Presidente Gabriel Boric sobre el Presupuesto 2024.



En conversación con Radio Concierto, Harboe comentó sobre los últimos resultados de la encuesta de victimización Enusc y señaló que “se consolida el miedo. Esto tiene que ver con un mayor grado de violencia en los delitos y mayor conocimiento de cercanos que han sufrido delitos y también a la espectacularidad de los delitos”.



“A medida que te acercas a tu entorno inmediato en la encuesta, disminuye la percepción de criminalidad. El conocimiento de noticias negativas genera un impacto negativo, eso genera que en comunas chicas donde no hay mucha incidencia del delito el temor sea igualmente alto”, indicó.



Añadió que el “fenómeno chileno se explica por una baja sostenida en los niveles de victimización y un aumento en el temor. La encuesta de victimización generalmente mide los robos, pero la gente actualmente está viendo secuestros y homicidios, que son más graves”.



“Hay cosas llamadas incivilidades que generan temor y que no se miden como las balaceras, los funerales narcos, etc. Me parece insólito que la vocera de Gobierno diga que no pueden hacer nada con la sensación de temor. Los países desarrollados que han medido victimización y temor han desarrollado estrategias específicas para lidiar con el temor”, puntualizó.



Asimismo, aseguró que, si “la gente se empieza a enterar que se cometió un delito, pero que en el corto plazo la persona fue detenida y procesada, la sensación de temor disminuye”.



En cuanto al Presupuesto 2024 que tendrá un foco especial en seguridad, Harboe planteó que el Presidente “se da cuenta de que sus acciones como diputado fueron un error. Hubo todo un relato del octubrismo amparado por ellos y ahora se dieron cuenta que lo hicieron mal”.



En ese sentido, apuntó a que en los últimos 10 años “no hay un correlato entre el aumento del presupuesto y la disminución del delito. Una cosa es que se apruebe el presupuesto y otra que es que se hagan cosas efectivas. No hemos visto un aumento proporcional entre la seguridad y el presupuesto en este tema. Lo que hace falta es que se deje la intuición como una herramienta de definición de programas y se pase a evidencia”.



“Los datos sirven para diseñar políticas públicas que orienten el resultado y ahí es donde tenemos un problema en Chile”, recalcó.