Histórico azul: “La U no va a descender, porque hay equipos más malos”

Los históricos de Universidad de Chile continúan reaccionando a la crisis que tiene al cuadro azul nuevamente con la amenaza del descenso a la Primera B.

Ahora fue Mariano Puyol, ídolo y ex delantero de los estudiantiles, quien se refirió al delicado momento del club, aunque manifestó su confianza en que el equipo podrá zafar, debido al irregular nivel de los otros conjuntos.

“El técnico es lo de menos, el tema acá son los jugadores. Más allá de si se hubiese quedado Diego López o asume Sebastián Miranda, no pasa por ahí. Los jugadores son los que entran a la cancha, deben resolver esto y todo está en ellos”, reconoció en conversación con Radio Cooperativa.

“La U tiene un plantel que puede salir adelante. Hay buenos jugadores, no es un plantel para estar donde está. Los jugadores deben sacudirse de eso y creer en sus capacidades. No van a descender, porque hay equipos más malos, simplemente por eso. La U no juega bien, pero hay otros equipos que juegan peor. No es una situación en que hay dos o tres que pelean con la U por no descender y que se vean igual o mejor”, añadió.

Por último, Puyol sostuvo: “No lo veo en La Serena, Coquimbo o Deportes Antofagasta. Son equipos que no resolverán sus problemas futbolísticos en dos o tres partidos”.