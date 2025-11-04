Home Nacional "hombre muere baleado fuera de su local comercial en conchalí: rec..."

Hombre muere baleado fuera de su local comercial en Conchalí: recibió múltiples disparos en su cuerpo

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió en el pasaje Cacique de Arauco, cuando la víctima estaba en el exterior del recinto y fue atacada a balazos por desconocidos.

Eduardo Córdova
Un hombre chileno de 50 años fue asesinado tras recibir múltiples disparos en su cuerpo mientras se encontraba fuera de su local comercial en Conchalí.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió en la noche del lunes en el pasaje Cacique de Arauco, cuando la víctima estaba en el exterior del recinto y fue atacada a balazos por desconocidos.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado al Cesfam Bachelet, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

El comisario Juan Zerené, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, indicó que durante las indagatorias “hemos podido establecer que el cuerpo presenta múltiples impactos balísticos, principalmente concentrados en su región torácica y abdominal”, recogió 24 Horas.

Las investigaciones continúan para esclarecer el motivo del crimen, donde las primeras hipótesis apuntan a que podría estar relacionado con rencillas previas o ajustes de cuentas.

No obstante, todo forma parte de las diligencias desarrolladas por el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y la Policía de Investigaciones (PDI).

Source Texto: La Nación / Foto: 24 Horas
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Eduardo Córdova
