Huelga de pilotos de Latam:  173 vuelos cancelados y más de 20 mil pasajeros afectados

A través de un comunicado, la aerolínea detalló que se han implementado “medidas para proteger a los pasajeros, incluyendo la necesidad de cancelar vuelos programados entre el 12 y el 17 de noviembre. Esta medida implica la suspensión de 173 vuelos, afectando aproximadamente a 20 mil pasajeros, de los cuales casi la totalidad ya tiene solución de viaje dentro de una ventana de 24 horas al vuelo original”.

Patricia Schüller Gamboa
Latam ha cancelado 173 vuelos, afectando a más de 20 mil pasajeros, por la huelga del Sindicato de Pilotos de Latam (SPL) que inició tras el fracaso de la mediación en la Dirección del Trabajo.

A través de un comunicado, la aerolínea detalló que se han implementado “medidas para proteger a los pasajeros, incluyendo la necesidad de cancelar vuelos programados entre el 12 y el 17 de noviembre. Esta medida implica la suspensión de 173 vuelos, afectando aproximadamente a 20 mil pasajeros, de los cuales casi la totalidad ya tiene solución de viaje dentro de una ventana de 24 horas al vuelo original”.

Además, señalaron que las medidas implementadas se extenderán hasta que finalice la huelga y que en caso que la solución propuesta no se ajuste a las necesidades de los pasajeros afectados, podrán cambiar de fecha o vuelo sin costo o solicitar la devolución total del pasaje y de los servicios asociados.

El vicepresidente de Clientes de Latam Airlines Group, Paulo Miranda, afirmó que están “haciendo un tremendo esfuerzo por entregar la mejor solución disponible para todos los pasajeros que están siendo afectados por esta situación, manteniendo la conectividad del país, en particular, de aquellos territorios que más lo requieren”.

Finalmente, recomendaron a los pasajeros “revisar siempre el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto, a través de latam.com o de la app Latam, en la sección Mis Viajes, donde podrán acceder a información actualizada en tiempo real sobre su vuelo”.

