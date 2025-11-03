La misión tiene como objetivo dar a conocer la existencia de vida en la Tierra a alguna posible forma de vida extraterrestre inteligente que los encontrase. Forma parte de una nueva iniciativa diseñada para replicar una cápsula del tiempo que fue lanzada al espacio hace casi 50 años. Se invita a los aspirantes a exploradores espaciales a compartir sus reflexiones sobre la vida y el mundo que les rodea, ya que el Powerhouse Museum se une al Instituto Tecnológico de Massachusetts para enviar sus voces al espacio.