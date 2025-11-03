Ocho expulsados: El contundente informe arbitral por el escándalo entre Copiapó y Universidad de Concepción

Un informe lapidario fue el que elaboró el árbitro Juan Lara, encargado de impartir justicia en el choque del sábado pasado entre Universidad de Concepción y Deportes Copiapó, duelo que terminó abruptamente a raíz de una batalla campal en el terreno de juego que empañó el regreso del Campanil a Primera División.

Para seguir leyendo esta nota haz clic en el siguiente enlace: https://www.triunfo.cl/ocho-expulsados-el-contundente-informe-arbitral-por-el-escandalo-entre-copiapo-y-universidad-de-concepcion