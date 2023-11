Ignacia Michelson cuenta quién quiere que sea el próximo eliminado de “Gran Hermano”: “No lo perdono”

Una sincera confesión realizó recientemente la exparticipante de “Gran Hermano”, Ignacia Michelson, que en sus redes sociales, reveló quién quiere que sea el próximo eliminado del reality de Chilevisión.

Mediante sus historias de Instagram, la influencer fue consultada en torno a su preferencia de cara a la placa de nominación de esta semana, la cual se encuentra conformada por Scarlette Gálvez, Viviana Acevedo y Fernando “Bambino” Altamirano.

En este sentido, la también DJ reconoció que su intención es que “Bambino” abandone el programa, debido a la recordada polémica que protagonizó este último con la mascota del encierro, “Bigote”, durante su primera etapa en el espacio televisivo.

“Miren esta placa, quiero se vayan… Vivi o Bambino serían mis opciones, lógico porque no los conozco a ninguno de los dos”, comenzó diciendo.

No obstante, posteriormente expresó que “pero, como yo soy amante de los animales y pasó lo de Bigote al principio, a mí no se me puede olvidar”.

“Entonces, ustedes saben que yo amo, adoro a los animales, entonces para mí eso no lo perdono”, añadió.

Cabe destacar que respecto a la placa, Sebastián Ramírez, como líder de la semana, salvó a Constanza Capelli, dejando a Scarlette, Viviana y “Bambino” con riesgo de abandonar el reality en la votación del público.