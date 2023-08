Ignacia Michelson se refiere a si volvería a retomar su relación con Marcianeke: “Ya cometí ese error una vez”

A más de dos meses de que se revelara su polémico quiebre, Ignacia Michelson volvió a referirse en una reciente entrevista a su relación con Marcianeke, instancia en la que abordó su vida amorosa, y aseguró que no retomaría su romance con el cantante urbano.

En una conversación con Publimetro, la influencer manifestó en torno a su presente, que “mi corazón sana muy rápido. O sea, no sufro por amor, yo sufro por dinero. El amor ya quedó atrás hace mucho tiempo”.

“Me encanta amar, cuando estoy con alguien amo un montón, pero cuando término al otro día ya se me olvidó”, añadió.

Asimismo, respecto a los motivos del distanciamiento, comentó que “a su alrededor no le gusta como yo soy y a mí tampoco me gusta como es todo lo que tiene que ver con su alrededor. Entonces, eso hizo que no funcionaron las cosas”.

En la misma línea, mencionó que al momento de la ruptura, la relación finalizó en buenos términos por su parte.

Sin embargo, sobre el artista nacional, expresó que “él se enojó mucho, porque es un hombre, ya sabes…. es muy celoso por cosas que conmigo no van”, y a la vez, aclaró que “para cualquier cosa siempre voy a estar para él y lo sabe”.

Por último, y en torno a la opción de retomar su amorío con el intérprete, confesó que “no, uno no vuelve y si las cosas no funcionaron una vez… es muy difícil que vuelvan a funcionar de nuevo. Ya cometí ese error una vez y no lo voy a volver a cometer”.