Incendio afectó a edificio de 14 pisos en Santiago Centro: Bomberos encontraron un muerto en el inmueble

“Nos enfrentamos a un incendio del tipo departamento, fue afectado solamente un departamento en el piso 12, un edificio de 14 pisos, no hubieron bomberos afectados, lesionados, no hubo propagación y sí hubo un fallecido”, señaló el cuarto comandante Sergio Yévenes.

Un incendio se registró durante la madrugada de este martes en un edificio de 14 pisos ubicado en Santiago Centro, lo que obligó a la evacuación total de los residentes y al despliegue de nueve compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

“Nos enfrentamos a un incendio del tipo departamento, fue afectado solamente un departamento en el piso 12, un edificio de 14 pisos, no hubieron bomberos afectados, lesionados, no hubo propagación y sí hubo un fallecido”, señaló el cuarto comandante Sergio Yévenes, recogió Emol.

El fuego fue controlado y la víctima no murió por el incendio

El comandante precisó que la persona fallecida no murió a causa del incendio, aclarando que “fue con anterioridad a la alarma de incendio”.

En tanto, Carabineros se encuentra realizando diligencias en el lugar para esclarecer las circunstancias del deceso.

Durante la emergencia, nueve compañías de Bomberos trabajaron en la extinción del fuego, y para facilitar las labores se ordenó la evacuación de cerca de 200 personas.

“En este minuto estamos trabajando en la ventilación del departamento, el fuego está absolutamente controlado y está trabajando el departamento de investigación de incendio para determinar el origen y la causa del inicio del fuego”, añadió Yévenes.

El siniestro dejó un departamento del piso 12 completamente destruido, pero sin propagación al resto del inmueble.

“No hubo más propagación, ningún otro departamento afectado”, subrayó el comandante.

Source Texto: La Nación / Foto: Emol
