Incendio cerca de La Moneda obliga a evacuar el Ministerio de Justicia

Un incendio en pleno centro de Santiago obligó a evacuar las dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicadas a escasos pasos del Palacio de La Moneda.

La emergencia se habría originado al interior de las Parrilladas El Novillero, próximas a la intersección de las calles Moneda y Morandé, en el mismo sector donde se encuentra el ministerio desalojado, recogió Radio Biobío.

Carabineros delimitó el perímetro para permitir el trabajo de Bomberos, quienes operan en las inmediaciones de la numeración 1137 de Moneda.

La situación estaría bajo control, ya que, según consignó Radio Bío Bío desde el lugar del siniestro, “no se divisa humo negro en la parte superior de la estructura”.

Los funcionarios del Ministerio fueron evacuados y varios de ellos enviados directamente a sus domicilios.