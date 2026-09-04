Incendio destruye el 85% de histórica Casa de la Cultura de Coronel: edificio data de 1939

Un incendio de grandes proporciones destruyó cerca del 85% de la Casa de la Cultura de Coronel, en la Región del Biobío. La emergencia se registró durante la mañana del jueves y afectó gravemente al histórico inmueble.

El edificio patrimonial fue construido en 1939 y durante décadas albergó el cine de la ciudad. Actualmente funcionaba como uno de los principales espacios culturales de la comuna, recogió Emol.

De acuerdo con peritos de Bomberos, los daños alcanzan aproximadamente al 85% del recinto. En tanto, las causas que originaron el incendio todavía son materia de investigación.

El siniestro se inició en la parte superior del edificio, ubicado en la intersección de Manuel Montt con Remigio Castro. Si bien la estructura no colapsó, el fuego provocó daños en todas sus instalaciones.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Coronel, Jaime Seguel, explicó que “se trata de una estructura que técnicamente en su mayoría de la construcción es de concreto y que tiene muchos años, por lo mismo tratamos de minimizar todos los riesgos. Había una carga de combustible muy elevada, mucha tela, sillones y papelería. Todo eso su sumó para el proceso de combustión”.

Además, Seguel destacó que no se registraron colapsos ni otras estructuras afectadas. “No tuvimos ningún colapso ni otra estructura involucrada. Lo más complejo del incendio es que en realidad es un patrimonio histórico, muy emblemático para la comuna. Por tanto, también tratamos de tomar todos los resguardos del caso”.

Incendio golpea al mundo cultural de Coronel

El director cultural de Coronel, Yhony Camus, calificó el incendio como un duro golpe para la comunidad artística local. Asimismo, relató que ingresó al inmueble para intentar recuperar distintas piezas.

“Entré en varias ocasiones a rescatar material de alto valor como exposiciones y podría decir que el daño debe ser de un 85%. Al salón principal no logré entrar pero estaba consumido casi por completo”, señaló.

Antes del incendio, en el edificio se realizaban trabajos de reparación en el techo desde hacía aproximadamente un mes. Las obras tenían como objetivo solucionar problemas de goteras.

Camus destacó también la importancia simbólica del inmueble para la comuna. “La Casa de la Cultura no es solo una infraestructura, está llena de espíritus y experiencia”.

Por su parte, el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, lamentó la pérdida del histórico recinto. Al momento de conocerse la emergencia, el jefe comunal se encontraba en el Palacio de La Moneda.

“Estábamos en una reunión llevado recursos para nuestra ciudad, cuando nos enteramos de este incendio en la Casa de la Cultura. Es un edificio patrimonial de 1939 que no solo es cemento, sino también es parte del abanico de las distintas expresiones culturales, el arte y la danza en Coronel”, afirmó.

Finalmente, el alcalde expresó su apoyo a los afectados y comprometió esfuerzos para recuperar la Casa de la Cultura. “Expresamos nuestra solidaridad al equipo de la Dirección de Cultura y cada uno de los grupos artísticos que se han visto afectados por esta lamentable pérdida. Vamos a poner en pie una vez más y recuperar la Casa de la Cultura”, prometió.