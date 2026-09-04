Home Economía "todos los fondos de pensiones cerraron agosto con cifras azules..."

Todos los fondos de pensiones cerraron agosto con cifras azules

De la mano del buen rendimiento de las inversiones en instrumentos extranjeros de renta variable y acciones locales, en el octavo mes de este año los Fondos Tipo A y B lideraron con rentabilidades reales de 3,59% y 2,92%, respectivamente. Mientras que el Fondo Tipo C logró un retorno de 1,96%, informó la Superintendencia de Pensiones.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Todos los fondos de pensiones cerraron agosto con cifras azules

Un buen agosto 2026 tuvieron los fondos de pensiones, tras cerrar con cifras azules y revertir en parte las pérdidas registradas en el mes anterior, según confirmó la Superintendencia de Pensiones.

De la mano del buen rendimiento de las inversiones en instrumentos extranjeros de renta variable y acciones locales, en el octavo mes de este año los Fondos Tipo A y B lideraron con rentabilidades reales de 3,59% y 2,92%, respectivamente. Mientras que el Fondo Tipo C logró un retorno de 1,96%.

Los Fondos Tipo D y E, en tanto, tuvieron ganancias reales de 0,87% y 0,06%, respectivamente. Cabe precisar que, en el caso del Fondo Tipo E, si bien durante el mes obtuvo ganancias importantes por las inversiones en deuda local, también enfrentó pérdidas por las inversiones en instrumentos de renta fija extranjera.

Aun cuando agosto último fue positivo para los cinco fondos de pensiones, en los ocho primeros meses de 2026 los resultados siguen siendo mixtos en términos reales. De esta manera, mientras los Fondos Tipo A y B acumulan retornos reales de 9,32% y 6,57%, respectivamente, el Fondo Tipo C registra una ganancia real 1,65%.

Contrastando aquello, los Fondos Tipo D y E acumulan pérdidas de 2,29% y 5,75%, respectivamente, desempeño relacionado principalmente al impacto que está teniendo en las inversiones en títulos de deuda extranjera y local una tendencia a tasas de interés más altas en respuesta a señales inflacionarias persistentes, dado el encarecimiento del precio internacional del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

Con todo, según el reporte de la Superintendencia de Pensiones, al 31 de agosto último el sistema previsional chileno totalizaba activos por 5.695,83 millones de Unidades de Fomento, equivalente a US$ 250.554 millones.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Qué hacer en Viña del Mar: descubre dónde probar los m...

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar, descubre restaurantes donde podrás disfrutar platos típicos chilenos, preparaciones caseras, carnes a la parrilla y distintas recetas de la cocina criolla.

Leer mas
Nacional
Incendio destruye el 85% de histórica Casa de la Cultu...

El edificio patrimonial fue construido en 1939 y durante décadas albergó el cine de la ciudad. Actualmente funcionaba como uno de los principales espacios culturales de la comuna. De acuerdo con peritos de Bomberos, los daños alcanzan aproximadamente al 85% del recinto. En tanto, las causas que originaron el incendio todavía son materia de investigación.

Leer mas
Internacional
Gobierno de derecha de Giorgia Meloni se convierte en ...

“Hoy nuestro gobierno se convierte en el más longevo de la historia de la República italiana. Es un dato que acojo con gratitud y con un fuerte sentido de responsabilidad. Porque la estabilidad no es un récord para exhibir, sino la condición que permite a una nación programar, decidir, mantener los compromisos y hacerse respetar”, dijo la primera ministra italiana en un mensaje en redes sociales tras superar la barrera de los 1.413 días.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
15
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/