Qué hacer en Viña del Mar: descubre dónde probar los mejores platos típicos chilenos

Si buscas qué hacer en Viña del Mar, una buena alternativa es recorrer algunos de sus restaurantes y conocer diferentes sabores de la gastronomía chilena. La ciudad cuenta con locales donde puedes encontrar desde preparaciones caseras y platos tradicionales hasta carnes a la parrilla, empanadas y postres típicos.

En esta guía te mostramos algunos restaurantes donde podrás disfrutar recetas inspiradas en la cocina nacional y probar platos como pastel de choclo, cazuela, carne mechada, costillar y otras preparaciones que forman parte de la gastronomía chilena.

Qué hacer en Viña del Mar: restaurantes para disfrutar de preparaciones caseras y sabores tradicionales

Cocina Chilena Restaurante

Dirección: 5 Oriente. 475, Viña del Mar, Valparaíso.

Si buscas qué hacer en Viña del Mar y quieres disfrutar de los sabores tradicionales de la cocina chilena, el local ofrece preparaciones caseras inspiradas en recetas típicas del país, con distintas opciones para disfrutar durante el almuerzo.

Entre sus platos puedes encontrar clásicos como carbonada, tomaticán, merluza frita, pollo arvejado, estofados, zapallo italiano relleno, charquicán con huevo y pastel de choclo, entre otras preparaciones.

Entre Barros

Dirección: 7 Nte. 751, 2520000 Viña del Mar, Valparaíso

Entre Barros ofrece una carta que reúne platos tradicionales y alternativas para compartir. Entre sus opciones de almuerzo destaca la cazuela de vacuno, mientras que para picar cuenta con sopaipillitas acompañadas de pebre y salsa de la casa.

La propuesta también incluye empanadas fritas, con rellenos como queso, choclo con queso, aceituna con queso, champiñón con queso, mechada con queso y mechada con cebolla caramelizada y queso. También puedes encontrar alternativas con camarón, además de queso de cabra, tomate y albahaca.

Para acompañar, el local ofrece papas fritas caseras, salchipapas con queso y chorrillanas, mientras que entre sus opciones dulces aparece la tradicional leche asada y leche nevada.

La Flor de Chile

Dirección: 8 norte 601, 1 Pte, Viña del Mar, Valparaíso.

Si quieres disfrutar de preparaciones tradicionales, La Flor de Chile es una alternativa para probar distintos sabores de la gastronomía chilena.

Entre sus opciones se encuentran la carne mechada, carne mechada a lo pobre, plateada, plateada a lo pobre, arrollado, costillar de cerdo al horno, lengua en salsa nogada, bistec a lo pobre y pollo a lo pobre. También puedes encontrar preparaciones como la chorrillana y cuentan con empanadas y postres.

Qué hacer en Viña del Mar: lugares para probar cocina criolla, parrilla y recetas chilenas

La Chingana del Barrio

Dirección: 3 Pte. 563, Viña del Mar, Valparaíso.

Si buscas qué hacer en Viña del Mar y quieres disfrutar de la gastronomía chilena, La Chingana del Barrio es una alternativa para conocer preparaciones tradicionales.

Entre sus preparaciones destacan distintos cortes y carnes a la parrilla, como costillar a la chilena, anticuchos y cortes de vacuno, además de otras alternativas de cocina criolla como el tradicional pastel de choclo.

Para cerrar la comida, el restaurante cuenta con opciones dulces como la leche asada y la piña asada con helado de pistacho, una alternativa diferente para quienes buscan probar algo más allá de los postres tradicionales.

Restaurante La Casa de la Abuela

Dirección: 1 Ote. 864, Viña del Mar, Valparaíso.

El local cuenta con un menú inspirado en recetas tradicionales y diferentes platos para disfrutar como si fueran preparados en casa.

Entre sus opciones destaca el pastel de choclo, uno de los clásicos de la gastronomía chilena, además de preparaciones como carne mechada, pescado frito, albóndigas de vacuno, pechuga a la plancha y pulpa de cerdo. También ofrece alternativas como la milanesa de pollo y distintas pastas.

Para compartir, el restaurante cuenta con chorrillanas de mechada o pollo, mientras que entre sus platos a la carta aparecen opciones como el lomo saltado de la Abuela, pollo saltado y salmón, acompañados de distintas guarniciones.