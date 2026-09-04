Padre de dos hijos y recién casado: quién era Kevin León, joven que murió tras ser chocado por delincuentes en Maipú

Kevin León, un joven comerciante de 30 años, murió luego de que delincuentes chocaran su vehículo mientras escapaban de Carabineros en Maipú. La víctima era completamente ajena al asalto que originó la persecución policial.

El joven era padre de dos hijos y se había casado hacía solo seis meses. Además, aproximadamente un año atrás había concretado uno de sus proyectos personales: abrir su propio local de comida rápida, recogió T13.

Precisamente, Kevin se encontraba trabajando para su emprendimiento durante la jornada de la tragedia. Horas antes había salido a comprar insumos para mantener funcionando su negocio.

La persecución comenzó luego de que una banda dedicada al robo de camiones repartidores de cigarrillos protagonizara un asalto. El delito ocurrió en calle Los Conquistadores.

Tras la llegada de Carabineros, parte de los involucrados escapó a bordo de una camioneta y comenzó una persecución policial. Durante la huida, los sujetos circulaban a alta velocidad.

En esas circunstancias, la camioneta de los delincuentes impactó el automóvil conducido por Kevin. Posteriormente, el vehículo de los antisociales terminó volcado.

Kevin volvía de comprar insumos para su local

Durante esa jornada, Kevin había acudido hasta Lo Valledor para comprar productos destinados a su negocio. Luego emprendió el regreso hasta su local.

El emprendimiento llevaba aproximadamente un año funcionando y ofrecía pizzas, churrascos y papas fritas.

Sin embargo, durante el trayecto se cruzó con el vehículo utilizado por los delincuentes. Kevin no tenía ninguna relación con el robo ni con el procedimiento policial.

El violento impacto terminó provocando la muerte del joven comerciante, mientras que uno de los integrantes de la banda también falleció.

“Un esposo ejemplar, un padre entregado”

Desde el local de comida rápida de Kevin publicaron un emotivo mensaje para despedir al joven y recordar su personalidad.

“Nos dejas con un vacío inmenso y el corazón apretado. Te fuiste de manera imprevista en un terrible accidente, pero el impacto de tu vida se queda para siempre con nosotros”, expresaron.

Además, agregaron: “Fuiste una persona hermosa, de esas que iluminaban cualquier lugar al que llegaban. Imposible olvidar tu alegría contagiosa y esa chispa única para la talla que le sacaba una sonrisa a cualquiera”.

“Un amigo leal de los que ya casi no hay, un esposo ejemplar, un padre entregado y un luchador incansable que jamás se rindió”, cerraron.

Kevin León se había casado hace seis meses

La muerte del joven golpeó especialmente a su familia, ya que se había casado hacía apenas seis meses. Además, era padre de dos hijos.

“Gracias por cada risa, por tu entrega y por haber sido un regalo en la vida de quienes tuvimos la suerte de conocerte. Vuela alto, hermano. Te vamos a extrañar siempre”, señala otro fragmento del mensaje.

En cuanto a los responsables, los cuatro integrantes de la banda registraban antecedentes delictuales. Entre ellos se encontraba el sujeto que murió tras la colisión.

Finalmente, el procedimiento dejó solo a uno de los integrantes de la banda detenido.