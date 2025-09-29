Home Nacional "incendio destruyó tres viviendas en cerro el litre de valparaíso:..."

Incendio destruyó tres viviendas en cerro El Litre de Valparaíso: hubo un derrumbamiento

El siniestro se inició alrededor de las 6 horas en las calles Luis Cousiño con Subida Pequenes. Las llamas comenzaron en una vivienda de tres pisos y alcanzaron rápidamente a otros dos inmuebles. Una cuarta casa resultó afectada en su segundo piso.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Tres viviendas destruidas y otra con daños fue el resultado de un incendio que se registró este lunes en la madrugada en el cerro El Litre de Valparaíso. Uno de los inmuebles totalmente quemados colapsó y se derrumbó, pero no se registraron lesionados.

El siniestro se inició alrededor de las 6 horas en las calles Luis Cousiño con Subida Pequenes. Las llamas comenzaron en una vivienda de tres pisos y alcanzaron rápidamente a otros dos inmuebles. Una cuarta casa resultó afectada en su segundo piso.

Ocho compañías de Bomberos y 80 voluntarios llegaron hasta el lugar, enfrentando dificultades para combatir el fuego por el difícil acceso. El suministro eléctrico fue interrumpido en un amplio sector debido a la emergencia.

El incendio fue apagado por Bomberos y se iniciaron las labores de remoción de escombros e investigación para determinar las causas del siniestro.

Source Texto: Aton / Foto: Aton
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Tendencia

VIDEO: Terminan de construir el puente más alto del mu...

El Puente del Gran Cañón de Huajiang, en la provincia de Guizhou, suroeste de China, está oficialmente terminado y abierto al tráfico, convirtiéndose en el puente más alto del mundo, según informó el domingo la cadena estatal CCTV.

Leer mas
Nacional

Alza de la PGU benefició a 391 mil adultos mayores en ...

Según consignó La Tercera, entre el 2 y el 16 de septiembre se pagó el incremento de la PGU desde los $224 mil, a $250 mil, para las personas con 82 años o más.

Leer mas
Nacional

Kast descartó estallido social en su eventual gobierno...

El candidato del Partido Republicano, en entrevista con La Nación de Buenos Aires, dijo que “hoy la gente está cansada, hay sectores muy vulnerables que tenían antes posibilidad de ir a tres mega supermercados, y hoy no cuentan con ninguno porque fueron quemados y saqueados. Lugares en centros urbanos donde había instalaciones del Estado, como el Registro Civil u otros de atención a la sociedad civil, fueron quemados, vandalizados y hasta el día de hoy no se recuperan”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/