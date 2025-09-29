Incendio destruyó tres viviendas en cerro El Litre de Valparaíso: hubo un derrumbamiento

Tres viviendas destruidas y otra con daños fue el resultado de un incendio que se registró este lunes en la madrugada en el cerro El Litre de Valparaíso. Uno de los inmuebles totalmente quemados colapsó y se derrumbó, pero no se registraron lesionados.

El siniestro se inició alrededor de las 6 horas en las calles Luis Cousiño con Subida Pequenes. Las llamas comenzaron en una vivienda de tres pisos y alcanzaron rápidamente a otros dos inmuebles. Una cuarta casa resultó afectada en su segundo piso.

Ocho compañías de Bomberos y 80 voluntarios llegaron hasta el lugar, enfrentando dificultades para combatir el fuego por el difícil acceso. El suministro eléctrico fue interrumpido en un amplio sector debido a la emergencia.

El incendio fue apagado por Bomberos y se iniciaron las labores de remoción de escombros e investigación para determinar las causas del siniestro.