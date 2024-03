Influencer estadounidense se identifica como perro: Duerme en una jaula y tiene cuidadores

Revuelo ha generado el inusual caso de una influencer estadounidense, conocida en redes sociales como Meow Dalyn, quien confesó que se identifica como un perro, algo que la llevó a adoptar un singular estilo de vida.

La joven, quien es streamer en la plataforma Twitch, entregó algunos detalles sobre su vida en una entrevista con el programa radial australiano “The Kyle & Jackie O Show”, donde, entre otras cosas, reveló que duerme en una jaula y que tiene cuidadores.

“Me dan de comer, me sacan a pasear, practicamos el adiestramiento, que es una de mis cosas favoritas, porque me dan golosinas”, comentó Dalyn.

En la misma línea, indicó que “tengo mantas y almohadas de colores pastel. Hay algo en estar en un espacio reducido, no sé si me hace sentir a salvo del mundo o me hace sentir que el mundo está a salvo de mí”.

La influencer contó que decidió realizar este cambio en su vida, luego de convertirse en una adulta independiente. “Pensé que, una vez que ganara mi propio dinero y pagara mi propio alquiler, podría hacer extra lo que quisiera, ¡y yo quería ser un perro!”, relató.

“Mi lado perruno es un estilo de vida cotidiano. Reconocer mi primario, animal, casi me hace sentir más humana”, añadió, señalando que incluso incorporó comida para perros en su dieta, y que hace sus necesidades al aire libre.

Además, aseguró que “no me fijo en los demás ni en sus reacciones hacia mí, porque estoy muy metida en el momento de perseguir la pelota, de ser el perro”.