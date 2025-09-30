Intriga en Paillaco: hallan cadáver de animal no identificado y será revisado por el SAG

Vecinos de Reumén, en la comuna de Paillaco, reportaron el hallazgo de un cadáver de animal cuya identidad permanece desconocida, provocando intriga tras su difusión en redes sociales.

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) comunicaron que, tras visualizar la imagen publicada, habían tomado contacto con los residentes, quienes manifestaron su intención de llevar el ejemplar hasta la oficina SAG de Paillaco esta tarde, para luego trasladarlo a Valdivia con el fin de realizar los correspondientes análisis.

El servicio no entregó una identificación preliminar de la especie, aunque fuentes de La Radio señalan que podría tratarse de un ave que se habría electrocutado al posarse en un tendido eléctrico.

Hasta ahora, no existen más antecedentes públicos relativos al hallazgo, que ha suscitado diversas reacciones en redes sociales.